"Animale" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
29.09.2025 (Karsten Serck)
Plaion Pictures veröffentlicht "Animale" auf Ultra HD Blu-ray. Der Horror-Thriller von Emma Benestan erscheint am 11.12.2025 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook. Die Ultra HD Blu-ray ist voraussichtlich mit deutschem und Originalton in DTS HD MA 5.1 ausgestattet. Als Bonus-Material ist ein Booklet geplant.
