ULTIMA 40 AKTIV Club Edition für 1199,99 EUR bei Lautsprecher Teufel

Bei Lautsprecher Teufel gibt es im "Sale" wieder zahlreiche Angebote und interessante Bundles, zum reduzierten Preise. So gibt es z.B. die ULTIMA 40 AKTIV Club Edition 1199,99 EUR. Wer sich schnell entscheidet, für den übernimmt Teufel die Versandkosten, aber nur auf ausgewählte Artikel. Dafür einfach folgenden Code im Warenkorb eingeben:

VKF-Q9N

teufel.de/sales

