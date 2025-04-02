News

Serien-Klassiker "Bonanza" erscheint auf Blu-ray Disc (Update)

Fernsehjuwelen veröffentlicht "Bonanza" auf Blu-ray Disc. Die ersten beiden Staffeln des Western-Serien-Klassikers mit Lorne Greene, Dan Blocker und Michael Landon über die Abenteuer von Ben Cartwright und seinen Söhnen auf der Ponderosa-Ranch aus den Jahren 1959-1961 erscheinen am 03.07.2025 mit deutschem und englischem Dolby Digital 2.0-Ton auf jeweils fünf Blu-ray Discs.

Update: Die beiden Sets sind jetzt auch bei Amazon vorbestellbar.

