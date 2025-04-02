News

Amazon verkauft wieder Fire TV 4K Sticks in Deutschland

Amazon verkauft nach dem Abschluss einer Patenvereinbarung mit Nokia ab sofort wieder den Fire TV Stick 4K Max und Fire TV Stick 4K in Deutschland. Nach einer Entscheidung des Landgerichts München in einem Patenstreit mit Nokia waren die meisten Fire TV-Modelle im Herbst 2024 aus dem Sortiment verschwunden. Deswegen waren bei Amazon lange Zeit nur der Fire TV Cube, Fire TV Stick HD und der ältere Fire TV Stick erhältlich. Im Mittelpunkt des Streits ging es um die Höhe der Lizenzzahlungen für Video-Patente, die Amazon für zu hoch hielt. Nokia und Amazon machen keine Angaben zu den Details der Einigung.

Bei einigen Streaming-Sticks wie dem Fire TV Stick HD wurde auf den Amazon-Produktseiten in den letzten Wochen der Hinweis "H.265/HEVC wird von diesem Gerät nicht mehr unterstützt" angezeigt. Dieser ist nicht mehr zu sehen weswegen davon auszugehen ist, dass dieser Video-Codec auch auf bereits erworbenen Fire TV Sticks wieder nutzbar sein wird.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.