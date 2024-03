News

Blumhouse-Thriller "Imaginary" bald im Kino und auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Imaginary" im Sommer auf Blu-ray Disc. Der Blumhouse Horror-Thriller von Jeff Wadlow (Fantasy Island / Bloodshot) über einen Teddybär mit gefährlichen Eigenschaften läuft ab dem 14.03.2024 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich am 28.06.2024 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

Offizielle Synopsis:

Jessica (DeWanda Wise) freut sich auf ein ruhiges und friedliches Leben in der Vorstadt, als sie mit ihrem neuen Ehemann und den zwei Stieftöchtern in ihr altes Elternhaus zurückzieht. Ihre jüngste Stieftochter Alice (Pyper Braun) findet im Keller des Hauses Jessicas alten Teddybären Chauncey, der ihr ständiger Begleiter wird. Doch die Bindung von Alice zu dem Kuscheltier nimmt unheimliche Züge an, als Alice beginnt, in Chaunceys Auftrag gefährliche und schmerzhafte Dinge zu tun. Zuerst finden die Erwachsenen keine Erklärung für das besorgniserregende Verhalten des Kindes. Bis Jessica der Verdacht kommt, dass Chauncey nicht das harmlose Kuscheltier ist, für das sie ihn gehalten hat.

