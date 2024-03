News

"Best Of Bruce Springsteen" erscheint als CD & Vinyl LP

Sony Music veröffentlicht "Best Of Bruce Springsteen" auf CD & LP. Die Greatest Hits-Collection mit 18 Songs aus den Jahren 1973 bis 2020 erscheint als einfache CD, als Doppel-LP sowie als "Atlantic Blue" und "Jersey Devil" Vinyl-Sonderauflage. Der Verkaufsstart ist für den 19.04.2024 geplant.

Ab März geht Bruce Springsteen zusammen mit der E-Street-Band auf US & Europa-Tournee. In Deutschland ist bislang nur ein Konzert am 5. Juli in Hannover geplant.

Außerdem erscheint voraussichtlich im Mai das Bruce Springsteen-Album "The Wild, The Innocent & The E Street Shuffle" in einer neuen "UltraDisc One-Step"-Vinyl-Edition sowie als Hybrid-SACD.

Tracklisting

Growin’ Up Rosalita (Come Out Tonight) Born To Run Thunder Road Badlands Hungry Heart Atlantic City Dancing in the Dark Born in the U.S.A Brilliant Disguise Human Touch Streets of Philadelphia The Ghost of Tom Joad Secret Garden The Rising Girls In Their Summer Clothes Hello Sunshine Letter To You

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.