Bluetooth-Stereolautsprecher Heco Ascada 2.0 für 249 EUR

Heco hat den Preis des vollaktiven Bluetooth-Stereolautsprecher-Sets Ascada 2.0 drastisch gesenkt. Die hochwertigen HiFi-Lautsprecher sind jeweils mit einer Endstufe bestückt und können Audiosignale sowohl drahtlos als auch kabelgebunden empfangen.

Per USB kann man die Ascada 2.0 direkt an einen PC oder Laptop anschließen, aber auch drahtlos kann man dank Bluetooth und aptX in hoher Qualität zuspielen. Wer sich genauer über die Komponenten informieren möchte, findet hier unseren Testbericht.

Die Heco Ascada 2.0 sind aktuell für 249 Euro statt 599 Euro erhältlich (Paarpreis).

