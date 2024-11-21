News
Amazon Black Friday Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Deals
21.11.2024 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Amazon präsentiert im Rahmen der "Black Friday"-Woche u.a. die folgenden Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc-Angebote:
4K Ultra HD Blu-ray
- Dune (2021) [4K Ultra HD Blu-ray] 13,77 EUR
- Dune: Part Two [4K Ultra HD Blu-ray] 20,47 EUR
- Game Of Thrones - Die komplette Serie (4K Ultra-HD Blu-ray] 118,97 EUR
- House of the Dragon - Staffel 1 [4K Ultra HD Blu-ray] 31,87 EUR
- Aquaman: Lost Kingdom [4K Ultra HD Blu-ray] 13,97 EUR
- Mad Max 5-Film-Ultimate Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] 59,87 EUR
- Gladiator [4K Ultra HD Blu-ray] 14,47 EUR
- Oppenheimer [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- Der Herr der Ringe Trilogie [4K Ultra-HD] [Blu-ray] 34,87 EUR
- Der Hobbit Trilogie [4K Ultra-HD] [Blu-ray] 33,47 EUR
- Mittelerde 6-Film Collection [4K Ultra HD Blu-ray] 69,27 EUR
- The Bikeriders (4K Ultra HD) 17,97 EUR
- The Fall Guy - limited Steelbook [4K UHD] 25,97 EUR
- Monkey Man (4K Ultra HD) 20,97 EUR
- The Abyss [4K Ultra HD Blu-ray] 27,47 EUR
- Aliens - Die Rückkehr [4K Ultra HD Blu-ray] 27,47 EUR
- True Lies [4K Ultra HD Blu-ray] 22,17 EUR
- Titanic - 4K Remastered [4K Ultra HD Blu-ray] [3 Discs] 27,47 EUR
- Avatar: Aufbruch nach Pandora (Extended Cut) [4K Ultra HD Blu-ray] 37,47 EUR
- Avatar: Aufbruch nach Pandora - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 27,47 EUR
- Avatar: Aufbruch nach Pandora [Blu-ray 3D] 20,07 EUR
- Godzilla Kong Monsterverse 5-Film Collection (4K UHD) [Blu-ray] 67,97 EUR
- Der Untergang [4K Ultra HD Blu-ray] 17,87 EUR
- Anchorman Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] 21,87 EUR
- The Creator – Limitiertes Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 27,47 EUR
- The Equalizer 3 - The Final Chapter (4K Ultra HD+Blu-ray) 25,57 EUR
- Madame Web (Steelbook, 4K-UHD Blu-ray) 27,73 EUR
- Election [4K Ultra HD Blu-ray] 18,47 EUR
- Team America: World Police [4K Ultra HD Blu-ray] 18,47 EUR
- Der SpongeBob Schwammkopf Film [4K Ultra HD Blu-ray] 18,47 EUR
- Rango [4K Ultra HD Blu-ray] 18,47 EUR
- Der Exorzist [4K Ultra HD Blu-ray] 18,47 EUR
- Der Exorzist: Bekenntnis [4K Ultra HD Blu-ray] 12,87 EUR
- Bob Marley: One Love - Limited Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 25,77 EUR
- Auf der Flucht [4K Ultra HD Blu-ray] 14,87 EUR
- Zwielicht [4K Ultra HD Blu-ray] 14,87 EUR
- Harry Potter Complete Collection [4K Ultra HD Blu-ray] 64,87 EUR
- Interstellar (4K Ultra-HD Blu-ray] 16,47 EUR
- Mission: Impossible Dead Reckoning [4K Ultra HD Blu-ray] 13,87 EUR
- Zurück in die Zukunft - Trilogie [4K Ultra HD Blu-ray] 29,47 EUR
- John Carpenter's THE THING [4K Ultra HD Blu-ray] 13,97 EUR
- Der Soldat James Ryan [4K Ultra HD Blu-ray] 13,97 EUR
- Jurassic World Ultimate Collection [4K Ultra HD Blu-ray] 42,27 EUR
- Wizarding World 11-Film Collection [4K Ultra HD Blu-ray] 70,97 EUR
- The Batman [4K Ultra HD Blu-ray] 13,77 EUR
- Phantastische Tierwesen 3-Film Collection (4K Ultra HD Blu-ray) 32,87 EUR
- Top Gun 2-Movie-Collection [4K Ultra HD Blu-ray] 27,87 EUR
- Blade [4K Ultra HD Blu-ray] 16,77 EUR
- 2001: Odyssee im Weltraum [4K Ultra HD Blu-ray] 16,97 EUR
- Blade Runner - Final Cut [4K Ultra HD Blu-ray] 17,47 EUR
- Inception [4K Ultra HD Blu-ray] 16,87 EUR
- Live Die Repeat: Edge of Tomorrow [4K Ultra HD Blu-ray] 17,27 EUR
- James Bond 007: Keine Zeit zu sterben [4K Ultra HD Blu-ray] 11,97 EUR
- James Bond Daniel Craig 5-Movie-Collection (4K Ultra HD Blu-ray) 53,47 EUR
- Flucht aus L.A. [4K Ultra HD Blu-ray] 16,97 EUR
- Die Unendliche Geschichte [4K Ultra HD Blu-ray] 14,87 EUR
- Sleepy Hollow [4K Ultra HD Blu-ray] 14,27 EUR
- The Last Of Us: Staffel 1 [4K Ultra HD Blu-ray] 30,87 EUR
- Event Horizon - Am Rande des Universums (4K Ultra HD Blu-ray] 13,87 EUR
- Der Super Mario BROS. Film [4K Ultra HD Blu-ray] 13,77 EUR
- 1917 [4K Ultra HD Blu-ray] 13,97 EUR
- Indiana Jones 1-4 [4K Ultra HD Blu-ray] 53,27 EUR
- Die Klapperschlange [4K Ultra HD Blu-ray] 13,77 EUR
- Shining [4K Ultra HD Blu-ray] 16,97 EUR
- Beetlejuice [4K Ultra HD Blu-ray] 16,77 EUR
- Die Verurteilten [4K Ultra HD Blu-ray] 15,97 EUR
- Forrest Gump [4K Ultra HD Blu-ray] 12,77 EUR
- Die Firma [4K Ultra HD Blu-ray] 14,47 EUR
- Jagd auf Roter Oktober [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- Transformers: Aufstieg der Bestien [4K Ultra HD Blu-ray] 14,47 EUR
- Apollo 13 [4K Ultra HD Blu-ray] 16,27 EUR
- Watchmen - Die Wächter - Ultimate Cut [4K Ultra HD Blu-ray] 17,47 EUR
- Smile - Siehst du es auch? [4K Ultra HD Blu-ray] 13,87 EUR
- Top Gun (4K Ultra HD) (+ BR) [Blu-ray] 14,77 EUR
- Top Gun Maverick [4K Ultra HD & Blu-ray 2D] 13,87 EUR
- Indiana Jones: Jäger des verlorenen Schatzes [4K Ultra HD Blu-ray] 13,77 EUR
- Indiana Jones und der Tempel des Todes [4K Ultra HD Blu-ray] 13,47 EUR
- Indiana Jones und der letzte Kreuzzug [4K Ultra HD Blu-ray] 13,77 EUR
- Tod auf dem Nil [4K Ultra HD Blu-ray] 16,97 EUR
- The Beekeeper [4K Ultra HD Blu-ray] 22,17 EUR
- Im Westen nichts Neues (2022) SteelBook [4K Ultra HD Blu-ray] 16,99 EUR
- Land of Bad SteelBook [4K Ultra HD Blu-ray] 29,74 EUR
- Road House Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] 29,74 EUR
- Guardians of the Galaxy Vol. 3 [4K Ultra HD Blu-ray] 22,17 EUR
- Captain Marvel - Mondo Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 22,47 EUR
- The Marvels - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 27,87 EUR
- Alien 40th [4K Ultra HD Blu-ray] 15,07 EUR
- Prey [4K Ultra HD Blu-ray] 22,17 EUR
- Predator 1 [4K Ultra HD Blu-ray] 14,97 EUR
- Prometheus - Dunkle Zeichen [4K Ultra HD Blu-ray] 14,97 EUR
- Alien: Covenant [4K Ultra HD Blu-ray] 14,97 EUR
- Stirb Langsam 1 4K Ultra-HD [Blu-ray] 14,97 EUR
- Speed [4K Ultra HD Blu-ray] 14,97 EUR
- Gran Turismo [4K Ultra HD Blu-ray] 23,67 EUR
- Equalizer 1 & 2 [4K Ultra HD Blu-ray] 15,17 EUR
- Jumanji 1-3 (3 4K-UHDs) 23,67 EUR
- Zombieland 1 & 2 [4K Ultra HD Blu-ray] 18,17 EUR
- Ghostbusters [4K Ultra HD Blu-ray] 10,97 EUR
- Ghostbusters II [4K Ultra HD Blu-ray] 10,97 EUR
- Ghostbusters: Legacy [4K Ultra HD Blu-ray] 12,67 EUR
- Die Glücksritter [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- Waterworld [4K Ultra HD Blu-ray] 16,27 EUR
- Schindlers Liste [4K Ultra HD Blu-ray] 17,47 EUR
- Die Mumie Trilogie (6 Discs) [4K Ultra HD Blu-ray] 33,47 EUR
- Fast & Furious 10 [4K Ultra HD Blu-ray] 13,87 EUR
- Kampfstern Galactica [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- Die Geister, die ich rief [4K Ultra HD Blu-ray] 14,87 EUR
- Joker [4K Ultra HD Blu-ray] 13,87 EUR
- Blues Brothers - Uncut (4K Ultra HD) [Blu-ray] 16,97 EUR
- Spartacus [4K Ultra HD Blu-ray] 14,97 EUR
- Gesetz der Rache - Director's Cut [4K Ultra HD Blu-ray] 15,87 EUR
- Matrix 4-Film Déjà Vu Collection (4K Ultra HD Blu-ray) 52,27 EUR
- Godzilla vs. Kong [4K Ultra HD Blu-ray] 12,27 EUR
- Wonka [4K Ultra HD Blu-ray] 14,87 EUR
- Die Truman Show [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- Tenet [4K Ultra HD Blu-ray]13,87 EUR
- Die Spur des Falken [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- The Lost Boys [4K Ultra HD Blu-ray] 17,97 EUR
- Casablanca [4K Ultra HD Blu-ray] 16,97 EUR
- Fast & Furious - 10-Movie-Collection [4K Ultra HD Blu-ray] 91,47 EUR
- Rio Bravo [4K Ultra HD Blu-ray] 12,97 EUR
- Lucy [4K Ultra HD Blu-ray] 13,97 EUR
- Poltergeist [4K Ultra HD Blu-ray] 18,27 EUR
- Godzilla II: King of the Monsters [4K Ultra HD Blu-ray] 12,77 EUR
- Dunkirk (4K Ultra-HD + 2D Blu-ray) [Blu-ray] 16,47 EUR
- Batman 1-4 Collection (4K Ultra HD Blu-ray) 48,97 EUR
- A Quiet Place - 2-Movie Collection (4K Ultra HD Blu-ray) 26,47 EUR
- A Quiet Place 2 [4K Ultra HD Blu-ray] 12,99 EUR
- A Quiet Place [4K Ultra HD Blu-ray] 12,97 EUR
- Der Unbeugsame [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- Deep Impact [4K UHD) [+ Blu-ray 2D] 14,77 EUR
- Der weiße Hai [4K Ultra HD Blu-ray] 16,97 EUR
- Der weiße Hai 2 [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- Halloween: H20 - 20 Jahre später [4K Ultra HD Blu-ray] 14,87 EUR
- Barbie [4K Ultra HD und Blu-ray 2D] 14,47 EUR
- The Untouchables - Die Unbestechlichen 16,47 EUR
- Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- Meg 2: Die Tiefe [4K Ultra HD & Blu-ray 2D] 14,47 EUR
- Rosemary's Baby [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- The Green Mile [4K Ultra HD Blu-ray] 15,77 EUR
- Casino [4K Ultra HD Blu-ray] 16,87 EUR
- Krieg der Welten [4K Ultra HD Blu-ray] 16,97 EUR
- E.T. - Der Außerirdische [4K Ultra HD Blu-ray] 15,97 EUR
- King Kong [4K Ultra HD Blu-ray] 13,97 EUR
- Flashdance [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- Black Adam [4K Ultra HD Blu-ray] 14,47 EUR
- Blue Beetle [4K Ultra HD Blu-ray] 14,27 EUR
- Sonic the Hedgehog 2-Movie Collection (4K Ultra HD Blu-ray) 25,97 EUR
- The Flash [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- Shazam! Fury of the Gods [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- Jenseits von Eden [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- Scream 3 [4K Ultra HD Blu-ray] [+ Blu-ray] 14,87 EUR
- Babylon - Rausch der Ekstase [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- Die Farbe Lila [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- The Nun II [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- Godzilla [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- Collateral [4K Ultra HD Blu-ray] 17,27 EUR
- Blaues Hawaii (4K Ultra HD Blu-ray] 17,77 EUR
- Halo - Staffel 1 [Blu-ray] 29,77 EUR
- Ferris macht blau [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- Zeit der Zärtlichkeit [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- NOPE [Blu-ray] 14,47 EUR
- Five Nights at Freddy's [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- Five Nights at Freddy's Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 18,47 EUR
- Beverly Hills Cop 3-Movie Collection [4K Ultra HD Blu-ray] 42,97 EUR
- Beverly Hills Cop 1 [4K Ultra HD Blu-ray] 14,47 EUR
- Beverly Hills Cop II [4K Ultra HD Blu-ray] 16,47 EUR
- Beverly Hills Cop III [4K Ultra HD Blu-ray] 18,27 EUR
- Westworld - Die komplette 3. Staffel [4K Ultra HD Blu-ray] 28,77 EUR
- Westworld - Staffel 4 (4K Ultra HD Blu-ray) 30,97 EUR
- R.I.P.D. - Rest in Peace Department [4K Ultra HD Blu-ray] 11,87 EUR
- Mission: Impossible - Limited Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 20,87 EUR
- Saturday Night Fever [4K Ultra HD Blu-ray] 18,47 EUR
- Jim Knopf & Lukas der Lokomotivführer + Jim Knopf und die Wilde 13 (4K Ultra HD Blu-ray) 30,97 EUR
- 48 Stunden Double Feature [2 4K Ultra HD Blu-ray] 21,97 EUR
- Zack Snyder's Justice League Trilogy (4 4K Ultra-HD Blu-ray) 40,87 EUR
- Wer die Nachtigall stört [4K Ultra HD Blu-ray] 11,87 EUR
- Jurassic World Trilogie (4K Ultra HD Blu-ray) 38,27 EUR
- Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik [4K Ultra HD Blu-ray] 17,17 EUR
- Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2 [4K Ultra HD Blu-ray] 17,17 EUR
- Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt [4K Ultra HD Blu-ray] 17,17 EUR
- Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten [4K Ultra HD Blu-ray] 17,17 EUR
- Pirates of the Caribbean - Salazars Rache [4K Ultra HD Blu-ray] 14,97 EUR
- Star Trek: Strange New Worlds - Staffel 1 [4K Ultra HD Blu-ray] 31,47 EUR
- Star Trek: Strange New Worlds - Staffel 2 [4K Ultra HD Blu-ray] 29,87 EUR
- Star Trek: Der Film - The Director's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] 15,87 EUR
- Star Trek II: Der Zorn des Khan [4K Ultra HD Blu-ray] 15,87 EUR
- Star Trek III: Auf der Suche nach Mr. Spock [4K Ultra HD Blu-ray] 15,77 EUR
- Star Trek IV: Zurück in die Gegenwart [4K Ultra HD Blu-ray] 15,87 EUR
- Star Trek V: Am Rande des Universums [4K Ultra HD Blu-ray] 15,87 EUR
- Star Trek VI: Das unentdeckte Land [4K Ultra HD Blu-ray] 15,47 EUR
- Star Trek VII: Treffen der Generationen [4K Ultra HD Blu-ray] 17,77 EUR
- Star Trek VIII: Der erste Kontakt [4K Ultra HD Blu-ray] 17,77 EUR
- Star Trek IX: Der Aufstand [4K Ultra HD Blu-ray] 17,77 EUR
- Star Trek (2009) Titans of Cult Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 13,47 EUR
- Star Trek X: Nemesis [4K Ultra HD Blu-ray] 17,77 EUR
- Star Trek 3 Movie Collection [4K Ultra HD Blu-ray] 30,87 EUR
- Rogue One: A Star Wars Story [4K Ultra HD Blu-ray] 14,97 EUR
- Solo: A Star Wars Story [4K Ultra HD Blu-ray] 17,17 EUR
- Star Wars - Episode I: Die dunkle Bedrohung [4K Ultra HD Blu-ray] 17,17 EUR
- Star Wars - Episode II: Angriff der Klonkrieger [4K Ultra HD Blu-ray] 17,17 EUR
- Star Wars - Episode III: Die Rache der Sith [4K Ultra HD Blu-ray] 17,17 EUR
- Star Wars - Episode IV: Eine neue Hoffnung [4K Ultra HD Blu-ray] 17,17 EUR
- Star Wars - Episode V: Das Imperium schlägt zurück [4K Ultra HD Blu-ray] 17,17 EUR
- Star Wars - Episode VI: Die Rückkehr der Jedi-Ritter [4K Ultra HD Blu-ray] 17,17 EUR
- Star Wars: Das Erwachen der Macht [4K Ultra HD Blu-ray] 17,17 EUR
- Star Wars: Die letzten Jedi [4K Ultra HD Blu-ray] 17,17 EUR
- Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers [4K Ultra HD Blu-ray] 17,17 EUR
Blu-ray Disc
- Star Trek: Picard - Die komplette Serie [9 Blu-rays] 47,27 EUR
- Star Trek: Lower Decks - Staffel 1 [2 Blu-rays] 14,97 EUR
- STAR TREK: Lower Decks - Staffel 2 [Blu-ray] 15,87 EUR
- STAR TREK: Lower Decks - Staffel 3 [Blu-ray] 15,87 EUR
- Star Trek: Discovery - Staffel 4 [4 Blu-rays] 23,77 EUR
- Starship Troopers - Ungeschnittene Fassung [Blu-ray] 7,87 EUR
- The Rock (Ungeschnittene Fassung) [Blu-ray] 7,97 EUR
- Crime is King - 3000 Miles to Graceland - Mediabook [Blu-ray] 16,14 EUR
- Dawson's Creek - Die komplette Serie [Blu-ray] 127,49 EUR
- Die letzte Fahrt der Demeter [Blu-ray] 7,47 EUR
- The Pope's Exorcist [Blu-ray] 8,48 EUR
- No Way Up [Blu-ray] 11,67 EUR
- Abigail [Blu-ray] 12,74 EUR
- Tarot - Tödliche Prophezeiung [Blu-ray] 13,97 EUR
- Imaginary [Blu-ray] 12,97 EUR
- Night Swim [Blu-ray] 7,27 EUR
- Sting [Blu-ray] 12,74 EUR
- A Quiet Place: Tag Eins (Blu-ray) 12,74 EUR
- The Silent Hour [Blu-ray] 12,74 EUR
- Sound of Freedom [Blu-ray] 8,49 EUR
- Saints & Sinners – Heilige und Sünder [Blu-ray] 12,74 EUR
- Insidious: The Red Door [Blu-ray] 8,48 EUR
- Kinds of Kindness [Blu-ray] 15,29 EUR
