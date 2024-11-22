"Beetlejuice Beetlejuice" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
Warner veröffentlicht "Beetlejuice Beetlejuice" im Dezember auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die Fortsetzung des Tim Burton Comedy-Klassikers mit Michael Keaton erscheint am 05.12.2024 fürs Heimkino und wird auch als Ultra HD Blu-ray-Steelbook erhältlich sein. Außerdem ist eine "2 Movie Collection" mit beiden "Beetlejuice"-Filmen im 4K-Steelbook mit einem Leuchtschild als Beigabe geplant.
"Beetlejuice Beetlejuice" wird auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton präsentiert. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar mit Regisseur Tom Burton sowie mehrere Making of-Featurettes geplant.
Beetlejuice Beetlejuice (Ultra HD Blu-ray / Blu-ray Disc)
Bild:
Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Atmos)
Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.
Extras:
- Audiokommentar von Regisseur Tim Burton
- Der Juice dreht frei: Beetlejuice Beetlejuice Making-of
- Beetlejuice kehrt zurück
- Treffen mit den Deetz
- Shrinkers, Shrinkers überall!
- Das Leben nach dem Tod in Stop-Motion
- Das Handbuch für kürzlich Verstorbene
- Der erste Tanz von Beetlejuice und Lydia
Der Soundtrack erscheint bereits am 22.11.2024 als Vinyl-Edition auf zwei Schallplatten im "Lime Green & Purple Hand Poured"-Design.
