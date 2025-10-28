News
"Black Deals" bei Media Markt & SATURN
28.10.2025 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Media Markt und SATURN starten noch vor dem "Black Friday" die "Black Deals" mit zahlreichen Technik-Angeboten. Mit dabei sind u.a. Ultra HD-Fernseher von LG, Philips und Samsung:
- "Black Deals" bei MediaMarkt.de (bis 13.11.)
- "Black Deals" bei SATURN.de (bis 13.11.)
