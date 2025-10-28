"Anaconda" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook
Sony veröffentlicht "Anaconda" im Dezember auf Ultra HD Blu-ray. Das Dschungel-Abenteuer aus dem Jahr 1997 mit Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight und Eric Stoltz erscheint am 11.12.2025 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook fürs Heimkino. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und wird voraussichtlich mit englischem Dolby Atmos-Ton und deutschem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar, ein Featurette und erweiterte Szenen geplant.
Der neue "Anaconda"-Film von Tom Gormican mit Paul Rudd und Jack Black soll am 25.12.2025 in den deutschen Kinos starten und erscheint im Verlauf des Frühjahrs auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.
