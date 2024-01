News

"Billy Idol: State Line - Live at Hoover Dam" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc

Billy Idol hat das Live-Event "State Line - Live at Hoover Dam" auf Blu-ray Disc veröffentlicht. Das Live-Konzert aus dem Jahr 2023 vor der Kulisse des Hoover-Damms zwischen den US-Bundesstaaten Arizona und Nevada wird inklusive Dolby Atmos-Sound auf Blu-ray Disc präsentiert. Zusätzlich sind noch weitere 5.1 und Stereo-Tonspuren dabei.

Das Konzert umfasst Billy Idol-Klassiker wie „Dancing with Myself“, „Eyes Without a Face“, „Rebel Yell“ und „White Wedding“. Neben dem langjährigen Leadgitarrist Steve Stevens sind auch Alison Mosshart von The Kills, der ehemalige Sex Pistols-Gitarriste Steve Jones und No Doubt-Bassiste Tony Kanal als Gaststars dabei.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.