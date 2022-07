News

Ben Affleck als "Batman" in "Aquaman 2" dabei

Ben Affleck wird noch einmal als "Batman" auf die Leinwand zurückkehren. Während in den Batman-Solo-Filmen derzeit Robert Pattinson das Fledermauskostüm trägt, wird Affleck in "Aquaman and the Lost Kingdom" neben Hauptdarsteller Jason Momoa zu sehen sein. Das kündigte Momoa auf Instagram an. Wie umfangreich die Rolle ausfallen wird, ist noch nicht bekannt.

Ursprünglich war der Kinostart des zweiten "Aquaman"-Films bereits für den Dezember 2022 geplant, aber bereits im Frühjahr auf den 16.03.2023 verschoben worden.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.