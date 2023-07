News

"Babylon Berlin - Staffel 4" bald auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht im September die vierte Staffel von "Babylon Berlin" auf Blu-ray Disc. Das 3 Disc-Set kommt am 29.09.2023 kurz vor der Ausstrahlung in der ARD in den Handel und wird voraussichtlich wieder mit einer deutschen DTS HD MA 5.1-Tonspur ausgestattet sein. Parallel erscheint auch eine "Babylon Berlin Collection Staffel 1-4" auf Blu-ray Disc.

Zumindest eine fünfte Staffel der Serie soll es auch nach dem Ausstieg von Sky noch geben, die bereits von der ARD in Auftrag gegeben wurde.

