"Avatar: The Way of Water" erscheint in weiterer 4K Ultra HD Blu-ray-Edition

Disney veröffentlicht James Camerons "Avatar: The Way of Water" erneut auf Ultra HD Blu-ray. Am 12.07.2024 erscheint ein neues Set mit Ultra HD Blu-ray inklusive HDR10 und Dolby Vision, das den Film auch auf Blu-ray Disc sowie eine Bonus-Blu-ray Disc enthält. Im Vergleich zur im März veröffentlichten "Collector's Editionen" ist in dem Set nicht die weitere Blu-ray Disc mit neuem Bonus-Material enthalten.

