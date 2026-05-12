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Audio-Geschenkideen zum Vatertag von KEF

12.05.2026 Philipp Kind

Kef Muo 2025 Frontansicht1

KEF Muo

Zum Vatertag rückt KEF hochwertige Audiotechnik für unterschiedlichste Einsatzbereiche in den Fokus. Die britische Marke empfiehlt ausgewählte Produkte, die vom portablen Bluetooth-Speaker über True-Wireless-Kopfhörer bis hin zu kompakten HiFi-Lautsprechern reichen und sich gezielt an musikbegeisterte Väter richten.

Für unterwegs empfiehlt KEF die portable Bluetooth-Box KEF Muo. Das kompakte Modell liefert trotz handlicher Abmessungen einen kraftvollen und detailreichen Klang und war im Bereich Bluetooth-Speaker unser Gerät des Jahres 2025. Verantwortlich dafür sind unter anderem ein Racetrack-Treiber sowie die P-Flex-Surround-Technologie für kontrollierte Basswiedergabe. Mit IP67-Zertifizierung und einer Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden eignet sich der Muo insbesondere für Outdoor-Aktivitäten, Grillabende oder Wochenendtrips. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 269 Euro.

KEF mu3 tws gray

KEF Mu3 (Bildquelle: KEF)

Ebenfalls Teil der Vatertagskampagne sind die True-Wireless-Kopfhörer KEF Mu3. Die In-Ears kombinieren aktives Noise Cancelling mit einer ergonomischen Bauform und sollen einen ausgewogenen Klang mit präzisen Mitten, klaren Höhen und satten Bässen bieten. Die TWS-Kopfhörer wurden von denselben Ingenieuren abgestimmt, die auch für die Lautsprecherentwicklung des Unternehmens verantwortlich sind. Der Preis beträgt 229 Euro.

KEF Q1 Meta lifestyle

KEF Q1 Meta (Bildquelle: KEF)

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Für klassische HiFi-Anwendungen positioniert KEF die kompakten Regallautsprecher KEF Q1 Meta als Einstiegslösung für ambitionierte Musikliebhaber. Ausgestattet mit der Uni-Q-Treiberanordnung der 12. Generation sowie der Metamaterial-Absorptionstechnologie (MAT) sollen die Lautsprecher eine besonders gleichmäßige und saubere Klangwiedergabe ermöglichen. Mit der B2-Wandhalterung hat man die Lautsprecher auch schnell flexibel an der Wand montiert. Die Q1 Meta sind zum Paarpreis von 548 Euro erhältlich.

Den noblen Bluetooth-Lautpsrecher KEF Muo und die kompakten, dennoch klangstarken Regallautsprecher KEF Q1 Meta hatten wir auch im Test:

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