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Audio-Geschenkideen zum Vatertag von KEF

KEF Muo

Zum Vatertag rückt KEF hochwertige Audiotechnik für unterschiedlichste Einsatzbereiche in den Fokus. Die britische Marke empfiehlt ausgewählte Produkte, die vom portablen Bluetooth-Speaker über True-Wireless-Kopfhörer bis hin zu kompakten HiFi-Lautsprechern reichen und sich gezielt an musikbegeisterte Väter richten.

Für unterwegs empfiehlt KEF die portable Bluetooth-Box KEF Muo. Das kompakte Modell liefert trotz handlicher Abmessungen einen kraftvollen und detailreichen Klang und war im Bereich Bluetooth-Speaker unser Gerät des Jahres 2025. Verantwortlich dafür sind unter anderem ein Racetrack-Treiber sowie die P-Flex-Surround-Technologie für kontrollierte Basswiedergabe. Mit IP67-Zertifizierung und einer Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden eignet sich der Muo insbesondere für Outdoor-Aktivitäten, Grillabende oder Wochenendtrips. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 269 Euro.

KEF Mu3 (Bildquelle: KEF)

Ebenfalls Teil der Vatertagskampagne sind die True-Wireless-Kopfhörer KEF Mu3. Die In-Ears kombinieren aktives Noise Cancelling mit einer ergonomischen Bauform und sollen einen ausgewogenen Klang mit präzisen Mitten, klaren Höhen und satten Bässen bieten. Die TWS-Kopfhörer wurden von denselben Ingenieuren abgestimmt, die auch für die Lautsprecherentwicklung des Unternehmens verantwortlich sind. Der Preis beträgt 229 Euro.

KEF Q1 Meta (Bildquelle: KEF)

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Für klassische HiFi-Anwendungen positioniert KEF die kompakten Regallautsprecher KEF Q1 Meta als Einstiegslösung für ambitionierte Musikliebhaber. Ausgestattet mit der Uni-Q-Treiberanordnung der 12. Generation sowie der Metamaterial-Absorptionstechnologie (MAT) sollen die Lautsprecher eine besonders gleichmäßige und saubere Klangwiedergabe ermöglichen. Mit der B2-Wandhalterung hat man die Lautsprecher auch schnell flexibel an der Wand montiert. Die Q1 Meta sind zum Paarpreis von 548 Euro erhältlich.

Den noblen Bluetooth-Lautpsrecher KEF Muo und die kompakten, dennoch klangstarken Regallautsprecher KEF Q1 Meta hatten wir auch im Test: