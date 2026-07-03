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Universal: Erster "Werwulf"-Trailer online
03.07.2026 Karsten Serck
Universal hat den ersten Trailer für "Werwulf" veröffentlicht:
Der Werwolf Horror-Thriller von Robert Eggers mit Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp und Willem Dafoe soll am 07.01.2027 in den deutschen Kinos starten.
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