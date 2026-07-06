Oehlbach PowerStation 1009: High-End-Netzfilter für HiFi und Heimkino
Bildquelle: Oehlbach
Oehlbach erweitert sein PowerStation-Portfolio um das neue Flaggschiff PowerStation 1009. Der High-End-Netzfilter soll bis zu acht HiFi- oder Heimkino-Komponenten mit optimierter Stromqualität versorgen und gleichzeitig vor Überspannung, Überlast und Temperaturproblemen schützen.
Die wichtigsten Fakten
- Neues Flaggschiff im Oehlbach-PowerStation-Portfolio
- Versorgt bis zu 8 Geräte
- 600-Watt-Ringkerntransformator
- DC-Blocker und Mantelstromfilter integriert
- Überspannungs-, Überlast- und Temperaturschutz
- 24-Karat-vergoldete Kontakte
- Vollmetallgehäuse mit Aluminiumfront
- UVP: 1.999 Euro
Optimierte Stromversorgung für HiFi und Heimkino
Rückseite PowerStation 1009
Nach Angaben von Oehlbach wurde die PowerStation 1009 speziell für hochwertige Audio- und Heimkinoanlagen entwickelt. Ziel ist es, Störungen aus dem Stromnetz zu reduzieren, die durch hochfrequentes Rauschen oder Gleichspannungsanteile (DC-Offset) entstehen können.
Herzstück des Geräts ist ein gekapselter und vergossener Ringkerntransformator mit 600 Watt, der angeschlossene Komponenten vom Stromnetz entkoppeln und eine möglichst stabile Versorgung bereitstellen soll.
Filtertechnik im Detail
Die PowerStation 1009 kombiniert mehrere Schutz- und Filtermechanismen:
- DC-Blocker: Entfernt Gleichspannungsanteile aus dem Stromnetz.
- Mantelstromfilter: Reduziert Brummschleifen und hochfrequente Störungen.
- Delay-Funktion: Minimiert Einschaltstromspitzen.
- Überspannungsschutz: Schützt vor Spannungsspitzen.
- Überlast- und Temperaturschutz: Überwacht den Betriebszustand.
Insgesamt 8 Steckdosen verfügbar
Anschlüsse für digitale und analoge Geräte
Auf der Rückseite stehen insgesamt acht Steckdosen zur Verfügung:
- 4x gefiltert ("Digital Filter", z.B. für Netzwerk-Player)
- 2x gefiltert ("Digital Ultra Filter", z.B. für Verstärker)
- 2x Ungefiltert
Zusätzlich gibt es einen vergoldeten Masseanschluss zur Erdung eines Plattenspielers.
Massives Gehäuse mit 24-Karat-Vergoldung
Die PowerStation 1009 setzt auf ein Vollmetallgehäuse mit gebürsteter Aluminiumfront. Laut Oehlbach sind sämtliche Kontakte 24 Karat vergoldet. Das Gerät bringt 14,9 Kilogramm auf die Waage und ist damit deutlich massiver gebaut als klassische Steckdosenleisten.
Oehlbach PowerStation 1009 in der HiFi-Kette
Preis und Verfügbarkeit
Die Oehlbach PowerStation 1009 ist ab sofort im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1.999 Euro.
Fazit
Mit der PowerStation 1009 positioniert Oehlbach einen besonders aufwändig konstruierten Netzfilter für anspruchsvolle HiFi- und Heimkinoanlagen. Im Fokus stehen eine optimierte Stromversorgung, umfangreiche Schutzfunktionen und eine hochwertige Verarbeitung mit Ringkerntransformator, vergoldeten Kontakten und massivem Metallgehäuse.