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Oehlbach PowerStation 1009: High-End-Netzfilter für HiFi und Heimkino

Bildquelle: Oehlbach

Oehlbach erweitert sein PowerStation-Portfolio um das neue Flaggschiff PowerStation 1009. Der High-End-Netzfilter soll bis zu acht HiFi- oder Heimkino-Komponenten mit optimierter Stromqualität versorgen und gleichzeitig vor Überspannung, Überlast und Temperaturproblemen schützen.

Die wichtigsten Fakten

Neues Flaggschiff im Oehlbach-PowerStation-Portfolio

Versorgt bis zu 8 Geräte

600-Watt-Ringkerntransformator

DC-Blocker und Mantelstromfilter integriert

Überspannungs-, Überlast- und Temperaturschutz

24-Karat-vergoldete Kontakte

Vollmetallgehäuse mit Aluminiumfront

UVP: 1.999 Euro

Optimierte Stromversorgung für HiFi und Heimkino

Rückseite PowerStation 1009

Nach Angaben von Oehlbach wurde die PowerStation 1009 speziell für hochwertige Audio- und Heimkinoanlagen entwickelt. Ziel ist es, Störungen aus dem Stromnetz zu reduzieren, die durch hochfrequentes Rauschen oder Gleichspannungsanteile (DC-Offset) entstehen können.

Herzstück des Geräts ist ein gekapselter und vergossener Ringkerntransformator mit 600 Watt, der angeschlossene Komponenten vom Stromnetz entkoppeln und eine möglichst stabile Versorgung bereitstellen soll.

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Filtertechnik im Detail

Die PowerStation 1009 kombiniert mehrere Schutz- und Filtermechanismen:

DC-Blocker: Entfernt Gleichspannungsanteile aus dem Stromnetz.

Mantelstromfilter: Reduziert Brummschleifen und hochfrequente Störungen.

Delay-Funktion: Minimiert Einschaltstromspitzen.

Überspannungsschutz: Schützt vor Spannungsspitzen.

Überlast- und Temperaturschutz: Überwacht den Betriebszustand.

Insgesamt 8 Steckdosen verfügbar

Anschlüsse für digitale und analoge Geräte

Auf der Rückseite stehen insgesamt acht Steckdosen zur Verfügung:

4x gefiltert ("Digital Filter", z.B. für Netzwerk-Player)

2x gefiltert ("Digital Ultra Filter", z.B. für Verstärker)

2x Ungefiltert

Zusätzlich gibt es einen vergoldeten Masseanschluss zur Erdung eines Plattenspielers.

Massives Gehäuse mit 24-Karat-Vergoldung

Die PowerStation 1009 setzt auf ein Vollmetallgehäuse mit gebürsteter Aluminiumfront. Laut Oehlbach sind sämtliche Kontakte 24 Karat vergoldet. Das Gerät bringt 14,9 Kilogramm auf die Waage und ist damit deutlich massiver gebaut als klassische Steckdosenleisten.

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Oehlbach PowerStation 1009 in der HiFi-Kette

Preis und Verfügbarkeit

Die Oehlbach PowerStation 1009 ist ab sofort im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1.999 Euro.

Fazit

Mit der PowerStation 1009 positioniert Oehlbach einen besonders aufwändig konstruierten Netzfilter für anspruchsvolle HiFi- und Heimkinoanlagen. Im Fokus stehen eine optimierte Stromversorgung, umfangreiche Schutzfunktionen und eine hochwertige Verarbeitung mit Ringkerntransformator, vergoldeten Kontakten und massivem Metallgehäuse.