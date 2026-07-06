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"Malia & Boris Blank: Convergence" erscheint mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc

06.07.2026 Karsten Serck
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Universal Music veröffentlicht "Malia & Boris Blank: Convergence" als neue "Reference Edition" auf Blu-ray Audio. Das 2014 erschienene Album wird mit einem neuen Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc präsentiert und enthält den neuen Bonus-Track "Dancing Flame".

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