News

XGIMI MIRA und MIRA Pro: Neue 4K-Ultra-Kurzdistanz-Projektoren mit RGB-Triple-Laser

Bildquelle: XGIMI

Kurz zusammengefasst: XGIMI erweitert sein UST-Portfolio um die neuen Modelle MIRA und MIRA Pro. Beide Ultra-Kurzdistanz-Projektoren setzen auf native 4K-Auflösung, RGB-Triple-Laser-Technologie, Google TV und Harman-Kardon-Soundsysteme. Der MIRA startet am 15. Juli 2026 für 1.699 Euro, der hellere MIRA Pro folgt später im Sommer für 1.999 Euro.

Mit der neuen MIRA-Serie erweitert XGIMI sein Angebot an Ultra-Kurzdistanz-Projektoren (UST) um zwei neue Modelle für das Heimkino. Die Geräte kombinieren native 4K-Auflösung, moderne RGB-Triple-Laser-Technologie und Google TV mit einem kompakten Gehäuse und richten sich an Nutzer, die ohne aufwendige Installation Bilddiagonalen von bis zu 120 Zoll realisieren möchten.

4K-RGB-Triple-Laser mit bis zu 3.000 ISO-Lumen

Sowohl der XGIMI MIRA als auch der MIRA Pro arbeiten mit einem 4K-RGB-Triple-Laser-Projektionssystem und bieten eine native Auflösung von 3.840 × 2.160 Pixeln. Laut Hersteller decken die Projektoren 110 Prozent des BT.2020-Farbraums ab und erreichen dank DBLE-Technologie ein Kontrastverhältnis von 20.000:1.

Bei der Lichtleistung unterscheiden sich die beiden Modelle:

Anzeige



XGIMI MIRA: 2.000 ISO-Lumen

XGIMI MIRA Pro: 3.000 ISO-Lumen

Für den Ton integrieren beide Projektoren ein 36-Watt-Soundsystem von Harman Kardon.

Für Heimkino und Gaming konzipiert

Neben Film- und Streaming-Anwendungen sollen sich die neuen UST-Projektoren auch für Gaming eignen. Unterstützt werden unter anderem VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode) und spezielle Gaming-Bildmodi. Die Latenz liegt laut Hersteller bei 1 ms.

Große Bilder aus kurzer Distanz

Mit einem Projektionsverhältnis von 0,175:1 erzeugt die MIRA-Serie bereits aus lediglich 19,3 Zentimetern Abstandzur Projektionsfläche ein 100-Zoll-Bild. Dadurch entfällt in vielen Wohnräumen eine aufwendige Deckenmontage.

Die integrierte ISA-5.0-Technologie übernimmt zahlreiche automatische Einrichtungsfunktionen, darunter:

Autofokus

Automatische Trapezkorrektur

Bildanpassung an Wandfarbe und Wandstruktur

Automatische Bildschirmausrichtung

Augenschutzfunktion

Google TV bereits integriert

Als Smart-TV-Plattform kommt Google TV zum Einsatz. Damit stehen zahlreiche Streaming-Dienste direkt zur Verfügung, darunter:

Anzeige



Netflix

Prime Video

Disney+

Weitere Apps über den Google Play Store

Zielgruppe

Mit der MIRA-Serie richtet sich XGIMI an Heimkino-Fans, die große Bilddiagonalen mit möglichst geringem Installationsaufwand realisieren möchten. Dank Ultra-Kurzdistanz-Technik, integriertem Soundsystem und Google TV eignen sich die Projektoren als Komplettlösung für Wohnzimmer und Medienräume.

Preis und Verfügbarkeit

Der XGIMI MIRA kommt am 15. Juli 2026 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.699 Euro auf den Markt.

Der XGIMI MIRA Pro folgt später im Sommer 2026 und kostet 1.999 Euro.

Bis einschließlich 14. Juli 2026 läuft zudem eine Vorbestelleraktion für den MIRA. Käufer erhalten vier 3D-Brillenals kostenlose Zugabe.

Technische Highlights

Anzeige



Native 4K-Auflösung (3.840 × 2.160 Pixel)

RGB-Triple-Laser-Projektion

Bis zu 3.000 ISO-Lumen (MIRA Pro)

110 % BT.2020-Farbraumabdeckung

20.000:1 Kontrastverhältnis

Ultra-Kurzdistanz-Projektion (0,175:1)

Bis zu 120 Zoll Bildgröße

36-Watt-Harman-Kardon-Soundsystem

Google TV mit Netflix, Prime Video und Disney+

ISA-5.0 mit automatischer Bildanpassung

Gaming-Features mit 1 ms Latenz, VRR und ALLM

Links: