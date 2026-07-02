XGIMI MIRA und MIRA Pro: Neue 4K-Ultra-Kurzdistanz-Projektoren mit RGB-Triple-Laser
Bildquelle: XGIMI
Kurz zusammengefasst: XGIMI erweitert sein UST-Portfolio um die neuen Modelle MIRA und MIRA Pro. Beide Ultra-Kurzdistanz-Projektoren setzen auf native 4K-Auflösung, RGB-Triple-Laser-Technologie, Google TV und Harman-Kardon-Soundsysteme. Der MIRA startet am 15. Juli 2026 für 1.699 Euro, der hellere MIRA Pro folgt später im Sommer für 1.999 Euro.
Mit der neuen MIRA-Serie erweitert XGIMI sein Angebot an Ultra-Kurzdistanz-Projektoren (UST) um zwei neue Modelle für das Heimkino. Die Geräte kombinieren native 4K-Auflösung, moderne RGB-Triple-Laser-Technologie und Google TV mit einem kompakten Gehäuse und richten sich an Nutzer, die ohne aufwendige Installation Bilddiagonalen von bis zu 120 Zoll realisieren möchten.
4K-RGB-Triple-Laser mit bis zu 3.000 ISO-Lumen
Sowohl der XGIMI MIRA als auch der MIRA Pro arbeiten mit einem 4K-RGB-Triple-Laser-Projektionssystem und bieten eine native Auflösung von 3.840 × 2.160 Pixeln. Laut Hersteller decken die Projektoren 110 Prozent des BT.2020-Farbraums ab und erreichen dank DBLE-Technologie ein Kontrastverhältnis von 20.000:1.
Bei der Lichtleistung unterscheiden sich die beiden Modelle:
- XGIMI MIRA: 2.000 ISO-Lumen
- XGIMI MIRA Pro: 3.000 ISO-Lumen
Für den Ton integrieren beide Projektoren ein 36-Watt-Soundsystem von Harman Kardon.
Für Heimkino und Gaming konzipiert
Neben Film- und Streaming-Anwendungen sollen sich die neuen UST-Projektoren auch für Gaming eignen. Unterstützt werden unter anderem VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode) und spezielle Gaming-Bildmodi. Die Latenz liegt laut Hersteller bei 1 ms.
Große Bilder aus kurzer Distanz
Mit einem Projektionsverhältnis von 0,175:1 erzeugt die MIRA-Serie bereits aus lediglich 19,3 Zentimetern Abstandzur Projektionsfläche ein 100-Zoll-Bild. Dadurch entfällt in vielen Wohnräumen eine aufwendige Deckenmontage.
Die integrierte ISA-5.0-Technologie übernimmt zahlreiche automatische Einrichtungsfunktionen, darunter:
- Autofokus
- Automatische Trapezkorrektur
- Bildanpassung an Wandfarbe und Wandstruktur
- Automatische Bildschirmausrichtung
- Augenschutzfunktion
Google TV bereits integriert
Als Smart-TV-Plattform kommt Google TV zum Einsatz. Damit stehen zahlreiche Streaming-Dienste direkt zur Verfügung, darunter:
- Netflix
- Prime Video
- Disney+
- Weitere Apps über den Google Play Store
Zielgruppe
Mit der MIRA-Serie richtet sich XGIMI an Heimkino-Fans, die große Bilddiagonalen mit möglichst geringem Installationsaufwand realisieren möchten. Dank Ultra-Kurzdistanz-Technik, integriertem Soundsystem und Google TV eignen sich die Projektoren als Komplettlösung für Wohnzimmer und Medienräume.
Preis und Verfügbarkeit
Der XGIMI MIRA kommt am 15. Juli 2026 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.699 Euro auf den Markt.
Der XGIMI MIRA Pro folgt später im Sommer 2026 und kostet 1.999 Euro.
Bis einschließlich 14. Juli 2026 läuft zudem eine Vorbestelleraktion für den MIRA. Käufer erhalten vier 3D-Brillenals kostenlose Zugabe.
Technische Highlights
- Native 4K-Auflösung (3.840 × 2.160 Pixel)
- RGB-Triple-Laser-Projektion
- Bis zu 3.000 ISO-Lumen (MIRA Pro)
- 110 % BT.2020-Farbraumabdeckung
- 20.000:1 Kontrastverhältnis
- Ultra-Kurzdistanz-Projektion (0,175:1)
- Bis zu 120 Zoll Bildgröße
- 36-Watt-Harman-Kardon-Soundsystem
- Google TV mit Netflix, Prime Video und Disney+
- ISA-5.0 mit automatischer Bildanpassung
- Gaming-Features mit 1 ms Latenz, VRR und ALLM
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