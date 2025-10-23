News

"Der Exorzist 3" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

24.10.2025 (Karsten Serck)

NSM veröffentlicht "Der Exorzist 3" auf Ultra HD Blu-ray. Die von William Peter Blatty 1990 inszenierte Fortsetzung des Horror-Klassikers erscheint am 29.08.2025 mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton auf als Ultra HD Blu-ray im Mediabook mit verschiedenen Cover-Varinten. Als Bonus-Material sind u.a. Interviews, Featurettes und alternative Szenen dabei.

Update: Die Veröffentlichung wurde auf den 30.01.2026 verschoben.

bereits erhältlich:

