"Der Exorzist 3" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)
24.10.2025 (Karsten Serck)
NSM veröffentlicht "Der Exorzist 3" auf Ultra HD Blu-ray. Die von William Peter Blatty 1990 inszenierte Fortsetzung des Horror-Klassikers erscheint am 29.08.2025 mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton auf als Ultra HD Blu-ray im Mediabook mit verschiedenen Cover-Varinten. Als Bonus-Material sind u.a. Interviews, Featurettes und alternative Szenen dabei.
Update: Die Veröffentlichung wurde auf den 30.01.2026 verschoben.
