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KEF Muo: Premium-Bluetooth-Lautsprecher für stilvollen Musikgenuss

Bildquelle: KEF

Mit dem Beginn der Outdoor-Saison stellt KEF seinen portablen Bluetooth-Lautsprecher Muo nochmal in den Mittelpunkt. Der britische HiFi-Spezialist positioniert den kompakten Lautsprecher als hochwertige Lösung für Musikgenuss im Garten, auf der Terrasse oder unterwegs und hebt dabei insbesondere das außergewöhnliche Design sowie den Premium-Klang hervor.

Dass man dabei nicht zuviel verspricht, konnten wir auch bereits in unserem Testbericht klären:

Designobjekt statt klassischer Bluetooth-Lautsprecher

Gemeinsam mit dem renommierten Industriedesigner Ross Lovegrove entwickelt, unterscheidet sich der KEF Muo optisch deutlich von vielen klassischen Bluetooth-Speakern. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und setzt auf eine organische Formensprache, wodurch sich der Lautsprecher gleichermaßen als mobiles Audiogerät und Designobjekt versteht.

Erhältlich ist die Muo in den Farben Schwarz, Silber, Grün, Blau, Braun, Gold und Orange.

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KEF Muo in Moss Green

Premium-Klang im kompakten Format

Trotz der kompakten Bauform bietet die Komponente den für die Marke typischen detailreichen und räumlichen Klang. Das, ebenso wie das edle Erscheinungsbild und die solide Fertigung haben wir ebenfalls in unserem Test überprüft.

Dabei überzeugte der Bluetooth-Lautsprecher insbesondere durch seine hochwertige Verarbeitung, das außergewöhnliche Design sowie den überraschend erwachsenen Klang, der sich deutlich von vielen klassischen Bluetooth-Lautsprechern seiner Größenklasse absetzt.

Für den mobilen Einsatz steht ein integrierter Akku mit einer Laufzeit von bis zu 24 Stunden zur Verfügung. Der Muo richtet sich damit an Nutzer, die unterwegs nicht auf hochwertigen Klang verzichten möchten und gleichzeitig Wert auf eine hochwertige Verarbeitung legen.

KEF Muo bei uns im Test

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Preis und Verfügbarkeit

Der KEF Muo ist weiterhin zum Preis von 269 Euro erhältlich und wird in insgesamt sieben Farbvarianten angeboten.