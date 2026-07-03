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Thriller "Good Boy - Wir wollen nur dein Bestes" erscheint auf Blu-ray Disc

03.07.2026 Karsten Serck

X-Filme veröffentlicht "Good Boy - Wir wollen nur dein Bestes" auf Blu-ray Disc. Der Thriller von Jan Komasa mit Boon Anson, Stephen Graham und Andrea Riseborough über einen Jung-Kriminellen, der von einem Ehepaar entführt wird, das ihn zu einem "braven Jungen" umerziehen will, läuft seit dem 04.06.2026 in den deutschen Kinos und erscheint am 07.08.2026 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind mehrere Interviews geplant.

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