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Thorens erweitert TD 403 DD um neue Ausführung in Eiche matt

Bildquelle: Thorens

Mit einer neuen Variante in Eiche matt ergänzt Thorens seinen Direkttriebler Thorens TD 403 DD um eine sehr natürlich wirkende, elegante Designoption. Die matte Holzoptik kombiniert Thorens mit schwarzen Elementen wie Aluminium-Topplatte, Plattenteller und Tonarm, um einen bewussten Kontrast zur warmen Holzoptik zu setzen.

Technisch bleibt der TD 403 DD unverändert und richtet sich weiterhin an ambitionierte Vinyl-Hörer, die Wert auf präzise und kontrollierte Analogwiedergabe legen. Der Direktantrieb unterstützt die Geschwindigkeiten 33 ⅓ und 45 U/min und sorgt für eine besonders laufruhige Wiedergabe.

Zur Ausstattung gehört der TP 150 Tonarm, der umfangreiche Einstellmöglichkeiten bietet und dank SME-Anschluss einen unkomplizierten Tonabnehmerwechsel ermöglicht. Dadurch lässt sich der Plattenspieler flexibel an individuelle Klangvorlieben und spätere Upgrades anpassen. Ab Werk stattet Thorens den TD 403 DD mit dem Tonabnehmer Ortofon 2M Blue aus.

Der Thorens TD 403 DD in Eiche matt ist ab Sommer im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.399 Euro.

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