ARD & ZDF starten gemeinsame Streaming-Mediathek

ARD und ZDF haben ihre Mediatheken miteinander verknüpft und bieten jetzt das gesamte TV-Angebot der Öffentlich-Rechtlichen Sender jeweils unter www.ardmediathek.de und www.zdf.de an. Das "gemeinsame Streaming-Netzwerk" läuft über beide Seiten mit unverändertem Design und soll zu einer technischen Plattform mit offenen Standards werden, an der ARD und ZDF im Hintergrund arbeiten. Auch beim Player wollen ARD und ZDF eng zusammenarbeiten und auf gemeinsame Standards setzen. Geplant ist außerdem ein gemeinsame Login-Funktion, die u.a. übergreifende Merklisten bieten soll.

Zum Ausfiltern von Sendungen bietet die ARD bei der Suchfunktion die Möglichkeit, die Anzeige auf einen bestimmten Sender zu begrenzen (wobei das ZDF derzeit noch fehlt) während in der ZDF Mediathek die Option "nur ZDF-Inhalte anzeigen" zur Verfügung steht.

Ultra HD-Inhalte sind in den Mediatheken von ARD & ZDF weiterhin rar. Beim ZDF gibt es zumindest einzelne Serien wie "Der Schwarm" und "The Tourist" und "Harry Wild" in 4K.

