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Apple tvOS 26.5 für Apple TV 4K veröffentlicht

Apple hat tvOS 26.5 für Apple TV 4K und Apple TV HD veröffentlicht. Laut dem offiziellen Changelog beinhaltet das Update in erster Linie Bugfixes, die nicht genauer spezifiziert werden. Neue Funktionen wurden nicht angekündigt.

Zuvor wurde mit tvOS 26.4 ein Problem mit der Audiowiedergabe behoben, das beim Wechseln zwischen verschiedenen Audioformaten wie Dolby Atmos und Stereo auftreten kann. Die Apple TV-App wurde mit tvOS 26.4 um einen "Genius Browse"-Bereich mit Empfehlungen für Filme und TV-Serien erweitert sowie außerdem die iTunes-Apps für Filme und Fernsehsendungen entfernt und alle Inhalte in die Apple TV-App integriert.

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