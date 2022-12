News

Apple TV+ zeigt Serien für kurze Zeit kostenlos in 4K & HDR

Apple TV+ bietet wieder einmal ausgewählte Serien für kurze Zeit kostenlos zum Streaming an. Das Gratis-Angebot umfasst die ersten Staffeln der Serien "For All Mankind", "Ted Lasso", "The Morning Show" und "Teheran". Zum Streaming ist lediglich eine Apple ID erforderlich. Das kostenlose Streaming-Angebot gilt nur bis zum 02.01.2023.

Apple TV+ zeigt fast alle Eigenproduktionen in 4K und HDR inklusive Dolby Vision und Dolby Atmos. Auch außerhalb der häufigen Promo-Aktionen steht meist die erste Folge neuer Serien kostenlos zum Abruf bereit.

Apple TV+ kostet 6,99 EUR pro Monat und kann monatlich gekündigt werden.

