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"Safe House" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Splendid veröffentlicht die "Safe House - Verrat ist die ultimative Waffe" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Thriller über sechs US-Bundesagenten, die nach einem Terroranschlag nach einem Täter aus den eigenen Reihen fahnden, erscheint am 07.11.2025 mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

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