AMIRON ZERO von beyerdynamic jetzt verfügbar

Bildquelle: beyerdynamic

Der AMIRON ZERO ist ab sofort im Online-Shop von beyerdynamic, bei Amazon und im Fachhandel erhältlich. Die UVP liegt bei 149 Euro und der True Wireless Clip-Ohrhörer ist in den drei Farben Schwarz, Weiß und Sport erhältlich:

Der erste offene True Wireless Clip-Ohrhörer von beyerdynamic soll elegante Optik mit erstklassiger Klangperformance kombinieren. Mit neuem Formfaktor im C-förmigen Design und dem geringen Gewicht von nur 6g pro Hörer sind Ergonomie und Tragekomfort auf erstklassigem Level. Das offene Soundkonzept erlaubt eine natürliche Wahrnehmung aller Umgebungsgeräusche, dennoch sollen präzise Höhen, klare Mitten und straffe Bässe bei minimalem Schallverlust gegeben sein.

Weitere Infos dazu zeitnah in einem ausführlicheren SPECIAL-Artikel, ein Testbericht wird ebenfalls folgen.

