Amy Winehouse-Biopic "Back to Black" im Juli auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

StudioCanal veröffentlicht "Back to Black" im Juli auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Die Film-Biographie über die Sängerin Amy Winehouse (Marisa Abela) läuft seit dem 11.04.2024 in den deutschen Kinos und erscheint laut den aktuellen Planungen am 18.07.2024 fürs Heimkino. Beide Blu-ray-Varianten werden mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein.

