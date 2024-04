News

"Jethro Tull: Bursting Out" erscheint als "Inflated Edition" mit 5.1 & Hi Res Audio-Mix

Jethro Tull veröffentlichen ihr Live-Album "Bursting Out" aus dem Jahr 1978 in einer neuen "Inflated Edition". Die Sonder-Edition besteht aus drei CDs, einer DVD und zwei Audio-DVDs. Das Album wurde von Steven Wilson neu abgemischt und enthält u.a. weitere Live-Aufnahmen von einem Konzert im Madison Square Garden. Auf den Audio-DVDs sind die verschiedenen Aufnahmen neben einem Hi Res Audio LPCM Stereo-Mix (96 kHz/ 24 Bit) auch mit DTS und Dolby Digital 5.1-Sound zu finden.

Die "Jethro Tull: Bursting Out - The Inflated Edition" soll ab dem 21.06.2024 im Handel erhältlich sein.

Tracklist

CD 1

1. Claude Nobs - Introduction by Claude Nobs (Live) [2024 Remaster]

2. No Lullaby (Live) [2024 Remaster]

3. Sweet Dream (Live) [2024 Remaster]

4. Skating Away (On the Thin Ice of the New Day) [Live] [2024 Remaster]

5. Jack-in-the-Green (Live) [2024 Remaster]

6. One Brown Mouse (Live) [2024 Remaster]

7. Heavy Horses (Live) [2024 Remaster]

8. A New Day Yesterday (Live) [2024 Remaster]

9. Flute Solo Improvisation / God Rest Ye Merry Gentlemen / Bouree (Medley) [Live] [2024 Remaster]

10. Living in the Past (Live)

11. Songs from the Wood (Live) [2024 Remaster]

12. No Lullaby (Live)

13. Sweet Dream (Live)

14. Heavy Horses (Live)

15. Botanic Man (Live)

16. 4.W.D (Low Ratio) [Live]



CD 2

1. Thick As a Brick (Live) [2024 Remaster]

2. Hunting Girl (Live) [2024 Remaster]

3. Too Old to Rock ‘n’ Roll: Too Young to Die! (Live) [2024 Remaster]

4. Conundrum (Live) [2024 Remaster]

5. Minstrel In The Gallery (Live) [2024 Remaster]

6. Cross-Eyed Mary (Live) [2024 Remaster]

7. Quatrain (Live) [2024 Remaster]

8. Aqualung (Live) [2024 Remaster]

9. Locomotive Breath (Live) [2024 Remaster]

10. The Dambusters March (Live) [2024 Remaster]

11. Conundrum (Live)

12. Quatrain (Live)

13. The Dambusters March (Live)



CD 3

1. Sweet Dream Fanfare (Live at Madison Square Garden October 1978)

2. Sweet Dream (Live at Madison Square Garden October 1978)

3. One Brown Mouse (Live at Madison Square Garden October 1978)

4. Heavy Horses (Live at Madison Square Garden October 1978)

5. Thick As a Brick (Live at Madison Square Garden October 1978)

6. No Lullaby (Live at Madison Square Garden October 1978)

7. Flute Solo Improvisation (Live at Madison Square Garden October 1978)

8. Songs From the Wood (Live at Madison Square Garden October 1978)

9. Quatrain (Live at Madison Square Garden October 1978)

10. Aqualung (Live at Madison Square Garden October 1978)

11. Locomotive Breath (Live at Madison Square Garden October 1978)

12. The Dambusters March (Live at Madison Square Garden October 1978)

13. A Single Man (Live at Madison Square Garden October 1978)

14. Too Old to Rock ‘n’ Roll: Too Old to Die! (Live at Madison Square Garden October 1978)

15. My God (Live at Madison Square Garden October 1978)

16. Cross-Eyed Mary (Live at Madison Square Garden October 1978)



DVD 1

1. Claude Nobs - Introduction by Claude Nobs (Live) [2024 Remaster] [96/24 Stereo]

2. No Lullaby (Live) [2024 Remaster] [96/24 Stereo]

3. Sweet Dream (Live) [2024 Remaster] [96/24 Stereo]

4. Skating Away (On the Thin Ice of the New Day) [Live] [2024 Remaster] [96/24 Stereo]

5. Jack-in-the-Green (Live) [2024 Remaster] [96/24 Stereo]

6. One Brown Mouse (Live) [2024 Remaster] [96/24 Stereo]

7. Heavy Horses (Live) [96/24 Stereo]

8. A New Day Yesterday (Live) [2024 Remaster] [96/24 Stereo]

9. Flute Solo Improvisation / God Rest Ye Merry Gentlemen / Bourée (Medley) [Live] [2024 Remaster] [96/24 Stereo]

10. Living in the Past (Live) [96/24 Stereo]

11. Songs from the Wood (Live) [2024 Remaster] [96/24 Stereo]

12. No lullaby (Live) [96/24 Stereo]

13. Sweet Dream (Live) [96/24 Stereo]

14. Heavy Horses (Live) [96/24 Stereo]

15. Botanic Man (Live) [96/24 Stereo]

16. 4.W.D (Low Ratio) [Live] [96/24 Stereo]

17. Claude Nobs - Introduction by Claude Nobs (Live) [2024 Remaster] [DD & DTS 5.1 Surround]

18. No Lullaby (Live) [2024 Remaster] [DD & DTS 5.1 Surround]

19. Sweet Dream (Live) [2024 Remaster] [DD & DTS 5.1 Surround]

20. Skating Away (On the Thin Ice of the New Day) [Live] [2024 Remaster] [DD & DTS 5.1 Surround]

21. Jack-in-the-Green (Live) [2024 Remaster] [DD & DTS 5.1 Surround]

22. One Brown Mouse (Live) [2024 Remaster] [DD & DTS 5.1 Surround]

23. Heavy Horses (Live) [DD & DTS 5.1 Surround]

24. A New Day Yesterday (Live) [2024 Remaster] [DD & DTS 5.1 Surround]

25. Flute Solo Improvisation / God Rest Ye Merry Gentlemen / Bourée (Medley) [Live] [2024 26. Remaster] [DD & DTS 5.1 Surround]

27. Living in the Past (Live) [DD & DTS 5.1 Surround]

28. Songs from the Wood (Live) [2024 Remaster] [DD & DTS 5.1 Surround]

29. No lullaby (Live) [DD & DTS 5.1 Surround]

30. Sweet Dream (Live) [DD & DTS 5.1 Surround]

31. Heavy Horses (Live) [DD & DTS 5.1 Surround]

32. Botanic Man (Live) [DD & DTS 5.1 Surround]

33. 4.W.D (Low Ratio) [Live] [DD & DTS 5.1 Surround]

34. No Lullaby (Live) [Flat Transfer]

35. Sweet Dream (Live) [Flat Transfer]

36. Skating Away (On the Thin Ice of the New Day) [Live] [Flat Transfer]

37. Jack-in-the-Green (Live) [Flat Transfer]

38. One Brown Mouse (Live) [Flat Transfer]

39. A New Day Yesterday (Live) [Flat Transfer]

40. Flute Solo Improvisation / God Rest Ye Merry Gentlemen / Bourée (Medley) [Live] [Flat Transfer]

41. Songs from the Wood (Live) [Flat Transfer]

42. Thick As A Brick (Live) [Flat Transfer]



DVD 2

1. Thick As A Brick (Live) [2024 Remaster] [96/24 Stereo]

2. Hunting Girl (Live) [2024 Remaster] [96/24 Stereo]

3. Too Old To Rock ‘n’ Roll: Too Young To Die! (Live) [2024 Remaster] [96/24 Stereo]

4. Conundrum (Live) [2024 Remaster] [96/24 Stereo]

5. Minstrel In The Gallery (Live) [2024 Remaster] [96/24 Stereo]

6. Cross-Eyed Mary (Live) [2024 Remaster] [96/24 Stereo]

7. Quatrain (Live) [2024 Remaster] [96/24 Stereo]

8. Aqualung (Live) [2024 Remaster] [96/24 Stereo]

9. Locomotive Breath (Live) [2024 Remaster] [96/24 Stereo]

10. The Dambusters March (Live) [2024 Remaster] [96/24 Stereo]

11. Conundrum (Live) [96/24 Stereo

12. Quatrain (Live) [96/24 Stereo]

13. The Dambusters March (Live) [96/24 Stereo]

14. Thick As A Brick (Live) [2024 Remaster] [DD & DTS 5.1 Surround]

15. Hunting Girl (Live) [2024 Remaster] [DD & DTS 5.1 Surround]

16. Too Old To Rock ‘n’ Roll: Too Young To Die! (Live) [2024 Remaster] [DD & DTS 5.1 Surround]

17. Conundrum (Live) [2024 Remaster] [DD & DTS 5.1 Surround]

18. Minstrel In The Gallery (Live) [2024 Remaster] [DD & DTS 5.1 Surround]

19. Cross-Eyed Mary (Live) [2024 Remaster] [DD & DTS 5.1 Surround]

20. Quatrain (Live) [2024 Remaster] [DD & DTS 5.1 Surround]

21. Aqualung (Live) [2024 Remaster] [DD & DTS 5.1 Surround]

22. Locomotive Breath (Live) [2024 Remaster] [DD & DTS 5.1 Surround]

23. The Dambusters March (Live) [2024 Remaster] [DD & DTS 5.1 Surround]

24. Conundrum (Live) [DD & DTS 5.1 Surround]

25. Quatrain (Live) [DD & DTS 5.1 Surround]

26. The Dambusters March (Live) [DD & DTS 5.1 Surround]

27. Hunting Girl (Live) [Flat Transfer]

28. Too Old To Rock ‘n’ Roll: Too Young To Die! (Live) [Flat Transfer]

29. Conundrum (Live) [Flat Transfer]

30. Minstrel In The Gallery (Live) [Flat Transfer]

31. Cross-Eyed Mary (Live) [Flat Transfer]

32. Quatrain (Live) [Flat Transfer]

33. Aqualung (Live) [Flat Transfer]

34. Locomotive Breath (Live) [Flat Transfer]

35. The Dambusters March (Live) [Flat Transfer]



DVD 3

1. Sweet Dream Fanfare (Live at Madison Square Garden October 1978) (Music Video)

2. Sweet Dream (Live at Madison Square Garden October 1978) (Music Video)

3. One Brown Mouse (Live at Madison Square Garden October 1978) (Music Video)

4. Heavy Horses (Live at Madison Square Garden October 1978) (Music Video)

5. Thick As A Brick (Live at Madison Square Garden October 1978) (Music Video)

6. No Lullaby (Live at Madison Square Garden October 1978) (Music Video)

7. Songs From The Wood (Live at Madison Square Garden October 1978) (Music Video)

8. Quatrain (Live at Madison Square Garden October 1978) (Music Video)

9. Aqualung (Live at Madison Square Garden October 1978) (Music Video)

10. Locomotive Breath (Live at Madison Square Garden October 1978) (Music Video)

11. The Dambusters March (Live at Madison Square Garden October 1978) (Music Video)

12. A Single Man (Live at Madison Square Garden October 1978) (Music Video)

13. Too Old Too Rock ‘n’ Roll: Too Old To Die! (Live at Madison Square Garden October 1978) (Music Video)

14. My God (Live at Madison Square Garden October 1978) (Music Video)

15. Cross-Eyed Mary (Live at Madison Square Garden October 1978) (Music Video)

