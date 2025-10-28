News
Black Friday Sale mit bis zu 40% Rabatt bei Lautsprecher Teufel
29.10.2025 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Bei Lautsprecher Teufel startet am 29. Oktober 2025 die heiße Phase des diesjährigen Black Friday Sales. Mit Rabatten von bis zu 40 Prozent bietet Teufel das komplette Portfolio zu attraktiven Preisen an:
Eine Auswahl der Highlights aus dem Black Friday Sale:
- ROCKSTER NEO: 799,99 Euro statt regulär 899,99 Euro
- MYND: 199,99 Euro statt regulär 249,99 Euro
- RADIO 3SIXTY: 229,99 Euro statt regulär 349,99 Euro
- REAL BLUE TWS 3: 99,99 Euro statt regulär 149,99 Euro
- ULTIMA 40 AKTIV 3: 699,99 Euro statt regulär 899,99 Euro
- CINEBAR 11 für Dolby Atmos "2.1-Set": 349,99 Euro statt 449,99 Euro
