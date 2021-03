News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

"American Psycho" im Juni auf 4K Ultra HD Blu-ray

Koch Media veröffentlicht im Juni "American Psycho" auf Ultra HD Blu-ray. Der auf dem gleichnamigen Roman von Bret Easton Ellis basierende Klassiker mit Christian Bale aus dem Jahr 2000 erscheint inklusive Uncut- und US-Kinofassung am 24.06.2021 zunächst in einer "4 Disc Limited Collector's Edition" mit Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc, DVD und einer Huey Lewis & the News-CD.

Die Ultra HD Blu-ray unterstützt HDR10 und wird voraussichtlich wie bereits die Blu-ray Disc über deutschen und englischen DTS HD MA 5.1-Ton verfügen. Als Bonus-Material gibt es Audio-Kommentare, Making of-Featurettes und Deleted Scenes.

Bereits jetzt ist "American Psycho" in 4K & Dolby Vision bei Apple iTunes erhältlich.

bereits erhältlich: