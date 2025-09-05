News
Amazon 4K & Blu-ray "Super Summer Sale" nur noch heute
05.09.2025 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Amazon präsentiert noch bis zum Freitag den "Super Summer Sale" und bietet über 1000 Ultra HD Blu-rays und Blu-ray Discs mit Filmen & Serien zu reduzierten Preisen an:
- "Super Summer Sale" bei Amazon.de (bis 05.09.)
- 4K Ultra HD Blu-rays ab 14,97 EUR
- Blu-ray Discs ab 5,97 EUR
weitere Angebote:
- Star Trek im Sonderangebot (bis 08.09.)
- alle Ultra HD Blu-ray-Angebote
- alle Blu-ray Disc-Angebote
