News

"Die Schwarzwaldklinik - 40 Jahre Jubiläumsedition" erscheint auf Blu-ray Disc

One Gate Media veröffentlicht "Die Schwarzwaldklinik" als "40 Jahre Jubiläumsedition" auf Blu-ray Disc. Alle 70 Folgen der ZDF-Serie mit Klausjürgen Wussow, Sascha Hehn und Gaby Dohm wurden in HD restauriert und erscheinen am 14.11.2025 mit deutschem Dolby Digital 2.0-Ton in einer Box mit 13 Blu-ray Discs.

Als Bonus-Material sind die die zwei Filme "Die Schwarzwaldklinik - Die nächste Generation" und "Die Schwarzwaldklinik - Neue Zeiten" sowie ein Special zur Restauration und Upscaling mit Vorher/Nachher-Vergleich dabei.

