Amazon: "Star Wars" Ultra HD Blu-rays & Blu-ray Discs mit 20% Rabatt nur noch für kurze Zeit

Amazon bietet die "Star Wars"-Filme auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray noch bis zum 14.05. inklusive 20% Rabatt an. Dazu muss ein elektronischer "Star Wars Day - May the 4th" Coupon auf der Produktseite aktiviert werden. Neben den beiden großen "Skywalker"-Saga-Boxsets sind auch die meisten einzelnen Star Wars-Filme sowie die beiden Spin Offs "Rogue One: A Star Wars Story" und "Solo: A Star Wars Story" mit dem 20% Coupon günstiger erhältlich:

weitere Angebote:

Ultra HD Blu-rays & Blu-ray Discs reduziert

Star Trek

Dreamworks-Filme mit Gratis-Tasche

Details und weitere Aktions-Titel sind über den Hinweis "Aktuelle Angebote: Kostenlose Tasche" auf der jeweiligen Produktseite zu finden. Hier eine Auswahl der Filme:

Top-Vorbestellungen

