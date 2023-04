News

Amazon Prime Video: "Dialogue Boost" verbessert Tonqualität bei Filmen & Serien

Amazon Prime Video verbessert die Qualität der Sprachwiedergabe für sein Streaming-Angebot mit "Dialogue Boost". Diese neue Technik soll die Verständlichkeit von Filmen und Serien verbessern. Zum Einsatz kommt der "Dialogue Boost" zunächst bei einigen Amazon Originals-Eigenproduktionen. Mit "Dialogue Boost" wird die Dialoglautstärke im Verhältnis zu Hintergrundmusik und Effekten erhöht. Amazon beschreibt die Technik dahinter folgendermaßen:

Dialogue Boost analysiert das Originalaudio in einem Film oder einer Serie und identifiziert auf intelligente Weise Punkte, an denen Dialoge über Hintergrundmusik und Effekten möglicherweise schwer zu hören sind. Dann werden Sprachmuster isoliert und der Ton verbessert, um den Dialog klarer zu machen. Dieser KI-basierte Ansatz bietet eine gezielte Verbesserung von Teilen des gesprochenen Dialogs anstelle einer allgemeinen Verstärkung des Center-Kanals in einem Heimkinosystem.



"Dialogue Boost" soll weltweit verfügbar sein, scheint aber zunächst auf den englischen Originalton beschränkt zu sein. Ob und wann die Funktion auch mit Synchronfassungen in anderen Sprachen angeboten soll, lässt Amazon offen.

Zu den ersten Amazon Originals mit Dialogue Boost gehören laut Amazon u.a. „Tom Clancy’s Jack Ryan“, „The Marvelous Mrs. Maisel“ und Harlem sowie Filme wie „The Big Sick“, „Beautiful Boy“ und „Being the Ricardos“.

Während der Wiedergabe können Kunden über das Audio- und Untertitel-Dropdown-Menü sehen und auswählen, welche Stufe des Dialogue Boost sie verwenden möchten. Die Audiospuren sind mit „Dialogue Boost: Medium“ und „Dialogue Boost: High“ gekennzeichnet.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.