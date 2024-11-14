News

Neue Amazon Fire TV-Soundbar Plus mit Dolby Atmos & DTS:X

Amazon verkauft ab sofort mit der Fire TV Plus Soundbar eine weitere Soundbar in Deutschland. Die 3.1-Soundbar mit den Abmessungen 94,0 cm x 13,2 cm x 6,4 cm ist mit drei Breitbandlautsprechern, drei Hochtönern und zwei Tieftönern ausgestattet und unterstützt neben Dolby Atmos auch DTS:X. Zum Anschluss an den Fernseher ist ein HDMI-eARC-Ausgang vorhanden. Zusätzlich lässt sich der Ton auch über einen optischen Digitaleingang wiedergeben. Im Unterschied zum Fire TV Cube ist in die Fire TV Plus Soundbar ebenso wie bereits Fire TV Soundbar aber nicht die Technologie eines Fire TV Sticks oder Echo integriert.

Für die drahtlose Audio-Wiedergabe wird Bluetooth unterstützt. Zur Sound-Optimierung sind die Modi Film, Musik, Sport und Nacht auswählbar. In Verbindung mit Fire TV-Fernsehern und Streaming-Mediaplayern können Fernseher und Soundbar mit nur einer Fernbedienung gesteuert werden. In den USA hat Amazon zusammen mit der Soundbar auch einen Subwoofer und Surround-Lautsprecher vorgestellt, die in Deutschland aber noch nicht angeboten werden.

Die Fire TV Soundbar ist für kurze Zeit zum Preis von 219,99 EUR erhältlich und kostet regulär 269,99 EUR.

