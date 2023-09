News

Action-Klassiker "Bloodsport" erscheint als günstigere 4K Ultra HD Blu-ray

Capelight veröffentlicht "Bloodsport" nach zwei Mediabooks und einem Steelbook noch einmal auf Ultra HD Blu-ray. Der Jean-Claude Van Damme Action-Klassiker aus dem Jahr 1988 erscheint am 26.10.2023 als als einfache Ultra HD Blu-ray in Standard-Verpackung. Eine zusätzliche Blu-ray Disc ist bei dieser Ausgabe nicht dabei.

Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch HDR 10+ und Dolby Vision. Der deutsche und englische Ton werden im DTS HD MA 5.1-Format präsentiert. Außerdem ist die "Bloodsport" Ultra HD Blu-ray auch mit einem englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet. Als Bonus-Material sind auch bei der einfachen Ultra HD Blu-ray u.a. ein Audio-Kommentar und mehrere Hintergrund-Featurettes dabei wie z.B. das rund 34 Minuten lange Special "An Uppercut Into the Action Movie A-List – Ein Knockout mit Jean-Claude Van Damme", das von Capelight exklusiv für die Ultra HD Blu-ray produziert wurde.

bereits erhältlich:

