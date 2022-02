News

"a-ha - The Movie" im März auf Blu-ray Disc

Salzgeber veröffentlicht "a-ha - The Movie" im März auf Blu-ray Disc. Die Dokumentation über den Erfolgsweg des für Hits wie "Take on me" bekannten norwegischen Pop-Trios beschäftigt sich auch mit den Schattenseiten des Ruhms und soll ab dem 17.03.2022 auf Blu-ray Disc im Handel erhältlich sein.

