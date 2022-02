News

4K "GigaTV Cable Box 2" jetzt bundesweit für alle Vodafone-Kabelkunden erhältlich

Vodafone bietet ab sofort die "GigaTV Cable Box 2" bundesweit in allen Kabel-TV-Tarifen an. Bisher war die Set-Top-Box in einigen Bundesländern nur in den Premium-Tarifen für Neukunden erhältlich. Die "GigaTV Cable Box 2" verfügt über eine 1 GB-Festplatte für bis zu vier gleichzeitige TV-Aufnahmen und kann auch Ultra HD-Inhalte wiedergeben.

Neben dem TV-Angebot bietet die Box auch Zugang zur Videothek, den Mediatheken der TV-Sender und zu Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon Prime Video oder DAZN. Mit der ‚GigaTV Mobile‘-App ist auch den mobile Fernsehkonsum auf Smartphone oder Tablet möglich.

Darüber hinaus sind jetzt auch die linearen TV-Sender „DAZN 1 HD“ und „DAZN 2 HD“ im Kabel-Glasfasernetz in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg verfügbar. Wer bis Ende März das Vodafone DAZN-Paket zu seinem regulären TV-Tarif hinzubucht, zahlt dafür monatlich im ersten Jahr nur 12,99 Euro statt 24,99 Euro gegenüber der direkten Buchung bei DAZN und erhält noch einen Freimonat dazu.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.