"2012" mit englischem Dolby Atmos-Mix auf 4K Ultra HD Blu-ray

Sony veröffentlicht "2012" auf 4K Ultra HD Blu-ray. Der Roland Emmerich-Klassiker aus dem Jahr 2009 soll in den USA ab dem 19.01.2021 als 4K-Edition erhältlich sein und über einen englischen Dolby Atmos-Mix verfügen.

Als Bonus-Material sollen neben einer "2012"-Doku des Discovery Channels wieder bereits von der Blu-ray Disc bekannte Extras wie ein alternatives Ende, ein Audio-Kommentar, Deleted Scenes und verschiedene Making of-Featurettes dabei sein.

"2012" war von Sony in den USA vor einigen Monaten in einer Umfrage zum Interesse an verschiedenen Neuheiten auf Ultra HD Blu-ray zur Auswahl gestellt werden, die für ein "Columbia Classics Volume 2"-Set in Frage kommen könnten. Diese Box wurde aber bislang noch nicht angekündigt. Die erste Klassiker-Box mit Columbia-Filmen auf Ultra HD Blu-ray ist in Deutschland seit dem Sommer erhältlich.

Informationen zu einer "2012" Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung in Deutschland liegen noch nicht vor.

