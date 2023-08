News

165 TV-Sender in 1080p bei waipu.tv

Der IPTV Streaming-Anbieter waipu.tv bietet mittlerweile 165 TV-Kanäle in Full HD an. Wie waipu.tv betont, wird im Gegensatz zu Satellit und Kabel das Fernsehsignal in 1080p Auflösung auf den Bildschirm übertragen. Auf den klassischen Empfangswegen des Fernsehens steht 1080p ansonsten bislang nur bei DVB-T2 HD zur Verfügung. Je nach Sender werden die Full HD-Programme bei waipu.tv mit 25fps oder 50fps gestreamt. Voraussetzung dafür ist eine ausreichende Bandbreite, da ansonsten die Auflösung automatisch reduziert wird.

Welche Programme bei waipu.tv tatsächlich durchgängig nativ in 1080p produziert werden, ist nicht bekannt. Der Anbieter weist selbst darauf hin, dass sich die Bildqualität bei den "New-TV-Kanälen" nach der jeweiligen Sendung richtet und entsprechend auch in Full HD-Kanälen und den dazugehörigen Mediatheken einzelne Inhalte nur in SD oder HD verfügbar sein können.

Waipu.tv plant bislang noch kein 4K-Streaming weil dazu das Senderangebot noch zu gering sei. Berichte über einen angeblichen bereits stattfindenden 4K-Betatest wurden vom Anbieter auf Anfrage dementiert.

waipu.tv Sender in 1080p

13th Street

360 Tune Box

ADAC TV

AlexiBexi

alleskino

Animal Planet

Aquarium

ARTE

Arthouse CNMA

auto motor sport channel

Bauforum24

Beauty TV

Bergblick

Bibel TV

BILD

Bloody Movies

Breaking Lab

Cinema of Hearts

Cirkus Krimi

Comedy & Shows

Comedy Central

Craction

Crime + Investigation

Crime + Investigation Clips

Curiosity Channel

Daniel Abt

Das Erste

DAZN FAST

DAZN RISE

Deluxe Dance by Kontor

Deluxe Flashback

DELUXE LOUNGE

DELUXE MUSIC

Deluxe Rap

DELUXE ROCK

Deutsches Musik Fernsehen

Discovery Channel

DMAX

DocuBox

EDGEsport

eSPORTS1

EuroNews

Eurosport 1

Eurosport 2

FashionBox

FashionTV

Fight24

FightBox

Film Total

FilmBox Arthouse

Filmlegenden

Filmpalast

Filmrise Plus

Filmrise Serien

FILMTASTIC

FOLX

freekickerz

Funny Films

GEO Television

Gute Laune TV

Handystar.tv

health tv

Hey Aaron!!!

HISTORY

HISTORY Clips

Home & Garden TV

Home of Horror

Hot Passion

HSE

JP Performance

Jukebox

Just Cooking

Kabel Eins

Kabel Eins CLASSICS

Kabel eins Doku

Kaminfeuer

KinoweltTV

KinoweltTV Catch-Up

Love & Passion

Marco Polo

Midnite Haute

Miniaturwunderland

MOTORVISION TV

MOTORVISION TV FREE

Moviedome

MTV

myMOVIE

N24 Doku

Naruto

Netzkino

Nick Jr.

Nickelodeon

Nitro

n-tv

ONE

ONE 1

One Terra

ProSieben

ProSieben FUN

ProSieben MAXX

QVC

Qwest TV

Red Bull TV

Red Bull TV Explore

RiC

Rocket Beans TV

Romance TV

RTL

RTL Crime

RTL Living

RTL Passion

RTLup

RTLZWEI

RTLZWEI Clips

RTLZWEI Families

Sallys Welt

SAT.1

SAT.1 emotions

SAT.1 GOLD

Screamtime

Servus TV

Silverline

Silverline Catch-Up

sixx

Sony AXN

Sony Channel

Spannung & Emotionen

Spiegel Geschichte

SPORT1

SPORT1+

SPORTDIGITAL FUSSBALL

Starke Frauen

Stern TV

SUPER RTL

SYFY

Team Harrison

TELE 5

TIERWELT Live

TLC

TOGGO plus

Top True Crime

Travelxp

Travelxp

TV Bayern Regional

Universal TV

VOX

VOXup

Waidwerk

WARNER TV Comedy

WARNER TV Film

WARNER TV Serie

Watch Dokus

WatchMoviesNow

wedo movies

wedo sports

WELT

Welt der Wunder

Wir angeln

Wir24 TV

xite hits

xite rock on

XPLORE

ZDF

Zender

ZWEI 2

DAZN 1

DAZN 2

360 TV

A2

Beyaz TV

Diyanet TV

Euro Star

Flash Haber

FOX

Show Turk

teve2

TRT Avaz

TRT Belgesel

TRT Çocuk

TRT Türk INT

TRT1

TV 4

TV8 International

