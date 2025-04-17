News
Amazon: Apple TV+ Prime Video Channel 3 Monate für 4,99 EUR
17.04.2025 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Der Streaming-Dienst Apple TV+ ist für kurze Zeit zum reduzierten Preis von 4,99 EUR erhältlich. Nachdem das Angebot zunächst nur für ein Direktabo bei Apple TV+ galt, kann jetzt auch bei Amazon der Apple TV+ Prime Video Channel zum Aktionspreis abonniert werden.
Nach der Registrierung kann das Angebot drei Monate für 4,99 EUR im Monat genutzt werden. Erfolgt keine Kündigung, läuft das Apple TV+ Abo zum regulären Preis von 9,99 EUR im Monat weiter.
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.