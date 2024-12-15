XXL-Special KEF-Händlertour 2024, 6. Station: Media@Home Schöne, Leipzig - renommierter Traditionsbetrieb mit moderner Ausrichtung

Bei der sechsten Station unserer 2024er KEF-Händlertour durch Deutschland und Österreich hat es uns mitten in den Kern der Leipziger Innenstadt verschlagen – zu Media@Home Schöne, wo wir die Gelegenheit hatten, uns ausführlich mit dem Geschäftsführer und Inhaber Sasche Schöne zu unterhalten, der uns äußerst interessante Einblicke rund um sein Business und seine Sicht auf die Marke KEF betreffend gegeben hat.

Sascha Schöne führt das Unternehmen bereits in dritter Generation

Das Unternehmen besteht bereits in der dritten Generation und wurde von Sascha Schönes Urgroßvater gegründet – im Jahre 1950 und als reiner Reparaturbetrieb. Nach der Wende entschloss sich der Vater des heutigen Inhabers, nicht nur die Reparatur, sondern auch und vor allem den Verkauf zum Inhalt des Geschäftsbetriebes zu machen. „Wir haben uns immer mehr auf den Bereich TV/Audio spezialisiert, von der Weißen Ware haben wir uns komplett getrennt“, berichtet Sascha Schöne. TV, HiFi und Multiroom-Systeme sind die aktuellen Schwerpunkte, zudem arbeitet man auch mit Einbaulautsprechern bei kundenspezifischen Installationen.

Seit Oktober 2024 am neuen Standort

2024 war ein wichtiges Jahr für Media@Home Schöne, denn man zog von der Parallelstraße zum jetzigen Standort um: Am 04. Oktober fand die große Eröffnung statt. Noch ist nicht alles fertig, erklärt uns der Inhaber, ein zusätzlicher Studiobereich wird zukünftig noch dazu kommen. Der Umzug erklärt sich daraus, dass das neue Geschäft noch besser erreichbar ist, zum Beispiel, wenn die Kundschaft mit dem Auto ihre neu erworbenen Schätze gleich einladen möchte. Auf 320 Quadratmetern präsentiert Sascha Schöne sein Sortiment, und er beschäftigt vier Mitarbeiter – also mit ihm kümmern sich fünf Mann um die Belange der Kunden. „Wir sind ein sehr gutes Team, und jeder hier hat sich erfolgreich auf einen Bereich spezialisiert.“

Die Nachfrage nach hochwertigen Produkten wie der KEF Reference Meta-Serie steigt

Wir möchten nun wissen, wie der erfahrene Leipziger Geschäftsmann die aktuelle Situation im Fachhandel einschätzt und merken an, dass wir, auch an den E-Mails unserer Leserschaft, durchaus spüren, dass das Pandel momentan wieder verstärkt in Richtung Fachhandel und Premium ausschlägt. „Wir merken das auch täglich. Die Leute sind zwar preissensibel, aber das Anspruchsdenken ist gestiegen. Wer zu uns kommt und hier Zeit verbringt, der hat schon einen deutlich gehobenen Anspruch“, erklärt uns Sascha Schöne. Dass der klassische Fachhandel zulegen kann, liegt laut dem Geschäftsführer auch am Umgang der Elektronik-Großmärkte mit dem Thema hochwertige Produktwelten. Hier wurde das Business gerade mit HiFi-Komponenten im Premiumsegment auf nahezu Null zurückgefahren haben und es wird nur noch, wie sich Schöne ausdrückt, mit „preisgünstiger 08/15-Ware“ gehandelt – das sehen wir genauso. „Das spielt uns in die Karten“, fährt er fort.

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KEFs aktive Lautsprecher (die LS50 Meta in blau, zweite von links, hat sich "reingeschmuggelt") laufen sehr gut

Welche Marken besonders stark nachgefragt werden, das interessiert uns natürlich. „Im Bereich Audio/Lautsprecher ist KEF unsere Benchmark“, berichtet uns der Inhaber. „Das Marktsegment der aktiven Lautsprecher wird besonders gut bedient von KEF. Bei solchen Lösungen ist die Nachfrage immens gestiegen – und KEF hat mit seinen Produkten die richtigen Antworten.“ Pluspunkt ist auch stets, dass KEFs aktive Lautsprecher viel mehr als nur Boxen mit eingebauter Vor- und Endstufe sind - durch die äußerst flexiblen Streaming-Optionen und das üppige Anschlussangebot kann man sie für beinahe alle Aufgaben heranziehen. KEFs eigene, übersichtliche App hilft zudem effektiv bei der ersten Inbetriebnahme und stellt darüber hinaus zahlreiche nützliche Experten-Audioeinstellungen bereit.

Großer Pluspunkt, z.B. bei der LS60, sind die vielen Anschlussoptionen inklusive HDMI-eARC

Dank HDMI-eARC-Terminal, z.B. bei LS50 Wireless II und LS60, nehmen sie schnell Kontakt zum Smart-TV auf.

Viele Streaming-Services werden unterstützt

Hinzu kommen viele Einstellmöglichkeiten in der KEF-App (Screenshot von der KEF LSX II LT)

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Und was das Thema Streaming betrifft: Mit Merkmalen wie Tidal Connect, Spotify Connect, AirPlay 2, Google Chromecast, schnellem WiFi-Modul und Bluetooth sind KEFs aktive Schallwandler bestens ausgerüstet und voll Multiroom-fähig.

Bei Schöne kann man KEFs hochwertige Lautsprecher-Lösungen alle anhören

Natürlich wird uns auch verraten, welches KEF-Produkt bei den aktiven Lautsprechern besonders gut läuft: „Bei der LS60 sind wir sehr erfolgreich, aber auch bei der LS50 Wireless II. Die Aktionen, die KEF ab und zu mit diesen Produkten fährt, spielen uns auch in die Karten und kurbeln den Verkauf weiter an.“

Auch KC62 (links) und KC92 laufen sehr gut

Und die aktiven KEF-Subwoofer? Zusammen mit den beiden aktiven Beststellern wird gern ein aktiver Subwoofer dazu genommen, gern KC62, aber auch durchaus mal der größere KC92. Sehr gut gefällt Schöne, dass die Basslautsprecher vom Design und der Farbgebung her bestens zur LS60 und der WLS50 Wireless II passen.

KC62 mit Uni-Core-Technologie

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Clever und durchdacht bis ins Detail: Uni-Core

Besonders der KC62 hat es ihm angetan: „Der KEF KC62 ist einer unserer meistverkauften Subwoofer. Top Produkt, sieht gut aus, kann man aber auch fast überall verstecken, da er schön klein ist." Kernstück des KC62 ist KEFs revolutionäre Uni-Core-Technologie. Zwei Force-Cancelling-Treiber ermöglichen durch konzentrisch angeordnete, sich überlappende Schwingspulen eine hervorragende Bass-Performance auf kleinstem Raum. Zudem treibt bei Uni-Core ein einziger Motor beide Membranen an. Die Spulen sind auf jedem Konus unterschiedlich groß, was bedeutet, dass die Spulen bei der Rückwärtsbewegung der Konen den gleichen Platz im Gehäuse einnehmen können.

Music Integrity Engine (KC92)

Zahlreiche Einstelloptionen am KC62

KEFs Music Integrity Engine (MIE) ist ebenfalls mit verantwortlich für die enormen akustischen Leistungen der Basslautsprecher. Die MIE gehört zu den wichtigsten technologischen Innovationen des britischen Herstellers. Sie stellt sicher, dass jede Komponente und jedes einzelne Bauteil innerhalb des aktiven Subwoofers perfekt zusammenarbeiten.

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