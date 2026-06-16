Händerportrait: Auditorium Hamburg - Yamaha als starke Brand für zuverlässige, praxisgerecht ausgestattete und klangstarke Produkte

Bei der nächsten Station der Yamaha Händlertour 2026 steuern wir das Auditorium Hamburg an, wo uns Jan Wagner, Standortleiter und seit 2011 dabei, Rede und Antwort stand. Zunächst war er in der Filiale in Münster beschäftigt, bevor er im Jahre 2015 nach Hamburg wechselte. Die jetzigen, sehr attraktiven Geschäftsräume bezog man 2018. Das Auditorium-Stammhaus befindet sich im westfälischen Hamm, zusätzlich zum Hamburger Geschäft gibt es noch eines in Münster. Das gesamte Auditorium ist schon in zweiter Generation seit über 40 Jahren in Familienbesitz.

Hauptgeschäft und Showroom

Das Geschäft von außen

Standortleiter Jan Wagner stand uns für ein ausführliches Gespräch bereit

Eine Besonderheit findet sich, dies gleich zu Beginn, in Hamburg: Neben dem Hauptgeschäft gibt es noch eine fußläufig entfernte Showroom-Fläche zum Thema Heimkino. Im Hauptgeschäft stehen 350 Quadratmeter Fläche zur Verfügung, plus die separaten 30 Quadratmeter im Heimkino-Showroom.

Sehr schöne Räumlichkeiten

Viele Geräte können live erlebt werden

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Mit Liebe zum Detail gestaltet

Hören in passender Umgebung

In fußläufiger Entfernung befindet sich ein 30 Quadratmeter-Showroom. Hier fährt gerade die Abdeckung nach oben und gibt den Blick auf den Flachbildschirm frei

Im selben Setup ist auch noch eine motorisch nach unten fahrende Leinwand nebst Beamer installiert

Großbild in Aktion

Insgesamt sieben Mitarbeiter

Insgesamt sind sieben Mitarbeiter inklusive eines Auszubildenden in Hamburg beschäftigt, und es finden sich unterschiedliche innerhalb des Geschäfts: Zwei stehen für HiFi bereit, ein Studio für Kopfhörer, eines für TVs, ein Studio für Custom Installation mit Ultrakurzdistanz-Beamer und Unterputz-Lautsprechern.

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Fokus auf High-End

Fokus auf High-End

In der Außenwirkung liegt der Fokus beim Auditorium Hamburg auf High End – und zwar in jeder Beziehung, demnach HiFi, Heimkino oder Kopfhörer. Davon abgesehen findet Beratung zum gesamten Sortiment statt, das man auch online findet. Jan erklärt uns: „Sehr gängig ist, dass Leute, bevor sie online etwas kaufen, zu uns kommen“

Fachhandel in Deutschland. Die Perspektiven

Fachhändler mit hoher Beratungskompetenz haben gute Perspektiven

Der Fachhandel in Deutschland und dessen Perspektiven – ein Thema, das durchaus kontrovers diskutiert wird. Daher möchten wir von Jan gern in Erfahrung bringen, wie er aus seiner Sicht der Dinge heraus die Rolle des Fachhandels jetzt und in Zukunft bewertet. Wächst das Interesse am Fachhandel wieder, und möchten die Kunden besonders hochwertige Produkte kaufen? Jan vertritt eine klare Meinung zum sensiblen Thema: „Ich glaube schon, dass man als Fachhändler mit einem Fokus auf Kundenberatung eine Zukunft hat. Für uns heißt Fachhandel, dass wir Fachleute sind und uns mit der Materie auskennen.“

Für jeden Kunden die passende Beratung

Weiterer Blick ins Geschäft

Und: Unabhängig davon, wie die Kontaktaufnahme erfolgt, ob als Kunde im Laden, per Telefon, E-Mail oder Whatsapp – immer steht beim Auditorium Hamburg eine qualifizierte Beratung im Zentrum, und die bekommt der Kunde über jede Art der Kontaktaufnahme selbstverständlich immer den gleichen Preis. Ganz gleich, wieviel der Kunde für seine neue Audio-/ oder Audio-Videolösung ausgeben möchte - er soll sich immer optimal beraten fühlen: „Es geht uns darum, jeden Kunden, der Musik hören oder Filmton audiovisuell genießen möchte, passend zu bedienen“, erklärt der erfahrene Spezialist.

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