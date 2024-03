SPECIAL: Fünf neue High-Tech-Subwoofer von KEF

KEF ergänzt mit der Neueinführung des KC92 Force-Cancelling-Subwoofers und gleich vier neuer Kube-Subs das Sortiment aktiver Subwoofer und möchte mit innovativen Technologien enormen Tiefgang, hohe Kraftentfaltung und tadellose Präzision aus vergleichsweise kompakten Komponenten mit ansprechendem Design realisieren. Ganz egal, ob man ein Action-Spektakel mit Tiefton-Gewittern genießt, oder ins Lieblingsmusikalbum eintaucht. Jede Nuance und jedes Detail sollen die neuen aktiven Bassisten, unabhängig von Genre und Stil, berücksichtigen.

Beide Neuzugänge im Sortiment, also sowohl der KC92 als auch die neuen Kube Subwoofer sind mit der KEF Music Integrity Engine ausgerüstet. Die MIE zählt zu den wichtigsten technologischen Innovationen des britischen Herstellers. Sie stellt sicher, dass jede Komponente und jedes einzelne Bauteil innerhalb des Subs harmonisch zusammenarbeitet. KEF konnte laut eigenen Angaben die Gesamtleistung steigern und liefert mit den neuen Subwoofern ein Maximum an Integrität, Detailtreue und Präzision.

KEF KC92

Seitliche Ansicht

Front in Schwarz Glanz

Auf Basis der Music Integrity Engine arbeitet die Intelligent Bass Extension iBX. Damit wird eine erweiterte Tiefe generiert, die das volle Potential des jeweilig individuellen Treibers im Subwoofer vollständig ausschöpft. Durch die Analyse des Eingangssignal kann der Sub dank iBX in hoher Lautstärke verzerrungs- und artefaktefrei spielen und bleibt bei jedem Hörpegel dynamisch.

Sehen wir uns zunächst den KC92 genauer an. Trotz seiner kompakten Größe entfaltet er ein enormes Leistungspotential. Der Doppeltreiber in Force-Cancelling-Konfiguration liefert nicht nur einen außerordentlichen Tiefgang, sondern agiert auch extrem schnell und impulstreu. Laut KEF liegen dem KC92 sowohl Filme als auch die Musikwiedergabe gleichermaßen.

Seitliche Ansicht des weißen Modells

Detailaufnahme

P-Flex Surround-Sicke

Mit von der Partie ist beim KC92 auch die zum Patent angemeldete P-Flex Surround-Technologie. Inspiriert von der japanischen Origami-Kunst ist der neue Subwoofer nicht die erste Komponente, bei der P-Flex Surround zum Einsatz kommt. Ähnlich wie bei Origami-Falten widersteht die gefaltete Konstruktion dem inneren Luftdruck und ermöglicht es dem Treiber, sich als Reaktion auf das akustische Signal präzise zu bewegen. Das Ergebnis sind tiefere Bässe und eine präzisere, detailliertere Basswiedergabe. Das gelingt auch weitgehend unabhängig von der Lautstärke. Hohe Linearität und verschwindend geringe Verzerrungen sind das Resultat.

KEF verspricht, der optimierten Auslegungscharakteristik zum Dank, beim KC92 Tiefen von bis zu 11 Hz. Trotz des außergewöhnlichen Tiefgangs kann der neue Subwoofer äußerst schnell und dynamisch arbeiten.

An Bord sind zwei Treiber mit einem Durchmesser von 23cm. Über einer Papiermembran sitzt eine flache, konkave Aluminiumhaut in der Hybridstruktur der Treiber. Ein optimiertes Antriebssystem und eine belüftete Schwingspule zählen ebenfalls dazu. Die Treiber sind Rücken an Rücken angeordnet. Reaktive Kräfte werden so eliminiert, was zu weniger Gehäusevibrationen führt und wiederum Präzision und Detaillierung erhöht.

Die Anordnung der Treiber (Force-Cancelling-Technologie)

Schnitt durch den Treiber

An Leistung mangelt es nicht. Jeder der Treiber wird mit einem 500 Watt Class D-Verstärker angetrieben. Insgesamt stehen also 1.000 Watt RMS zur Verfügung. Der KC92 ist also auch für größere Räumlichkeiten gut geeignet und mit der hohen Leistung geht, so KEF, auch eine überdurchschnittliche Kontrolle einher. Exzellente Timing-Genauigkeit, eine flinke dynamische Reaktion und die Fähigkeit, plötzliche Leistungsschübe genau dann zu liefern, wenn sie benötigt werden, sind damit möglich.

Der KC92 kann mit Stereo Cinch-Schnittstellen und Hochpegel-Eingängen an praktisch jeden Verstärker angeschlossen werden. KEF SmartConnect sorgt dafür, dass die Verstärkung automatisch auf den jeweiligen Anwendungszweck optimiert wird. Je nachdem, ob ein Mono- oder Stereo-Eingang verwendet wird. Der Line-Ausgang mit Hochpassfilter ermöglicht eine sauber abgestimmte Integration in eine Vielzahl von Audio-Systemen.

Rückseite

Anschlüsse und Bedienelemente

Der flache Kühlkörper ist von den LS 50 Wireless II inspiriert

Integriert sind auch fünf EQ- bzw. Raumaufstellungsoptionen. Der Subwoofer kann so frei im Raum, an der Wand, in einer Ecke oder in einem Regal aufgestellt werden und wird akustisch entsprechend angepasst. Darüber hinaus kann man ihn im speziellen Apartment-Modus verwenden, um das gute nachbarschaftliche Verhältnis aufrechtzuerhalten.

Der KEF KC92 ist in Schwarz und Weiß Hochglanz erhältlich und passt aufgrund seines minimalistischen, zeitlosen Designs zu einer Vielzahl von Lautsprechern und Einrichtungen. Die Abmessungen betragen 352,5 x 330 x 360,5 mm.

Eigenschaften des KC92 in der Übersicht:

Doppelter 23-cm-Force-Cancelling-Treiber

Druckfeste P-Flex-Sicke

Music Integrity Engine® (MIE) - selbst entwickelter DSP zur Performance-Steigerung

iBX Intelligent Bass Extension ermöglicht es, lauter zu spielen und bei jeder Lautstärke dynamisch zu bleiben

Fünf Einstellungen für die Raumaufstellung: Raum, Wand, Ecke, Kabinett und Apartment

1000 W (2 x 500 W) RMS Klasse-D-Verstärkung

Mehrere Leistungsmodi: Immer eingeschaltet, automatisches Einschalten, 12V-Trigger

Kompaktes, geschlossenes Gehäuse verbessert die Flexibilität bei der Aufstellung sowie die Geschwindigkeit und Brillanz

Außergewöhnlich vielseitige Steuerungsmöglichkeiten für die einfache Integration mit jedem Lautsprecher und jeder Wohnumgebung

Kompatibel zum KW1 Wireless Subwoofer Adapter Kit für kabellosen Betrieb

Auf Seite 2 finden Sie alle Informationen zu den neuen Kube Subwoofern sowie Preise und Verfügbarkeiten der Komponenten von KEF!

