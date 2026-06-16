ELAC feiert gelungenes 100-jähriges Jubiläum auf der HIGH END in Wien - ein Fazit

ELAC feierte auf der HIGH END in Wien im Austria Center Vienna ein rundherum gelungenes 100-jähriges Jubiläum. Das Foyer E war Party Zone und Publikumsmagnet zugleich. Zudem beeindruckte die Kieler Manufaktur mit einer Vielzahl an Neuheiten und mit einer „Hall Of Fame“, die legendäre ELAC Produkte aus der Vergangenheit des Unternehmens zeigte. Uns persönlich gefiel der offene, luftige, in hellen Farbtönen gehaltene Stand von ELAC ebenso gut wie die Präsentation der Neuheiten und der ELAC-Produkte der Firmenhostorie.

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Der Hörraum

Im als Listening Bar gestalteten Hörraum 0.51 war das neues Lautsprecher-Flaggschiff ELAC Concentro L 809 permanent im Einsatz und sorgte auch bei erfahrenen Audio-Kennern für ein breites Grinsen. Ganz gleich, ob feine Jazz-Klänge für fachkundige Ohren oder Party-Sound gegen Abend, das Ambiente mit gedämpftem Licht, Echtholz und dem überragendem Klang kam extrem gut an: Wer hereinkam, blieb meist lange. Wer gehen musste, kam oft später noch einmal wieder.

Hall Of Fame

Hall Of Fame, Impression 1

Hall Of Fame, Impression 2

Auf der Standfläche im Foyer gelang es der ELAC HALL OF FAME, geschickt einen Bogen über hundert Jahre Firmengeschichte zu spannen: Ausgestellt wurden beispielsweise frühe Tonabnehmer, Plattenspieler, Radiowecker und ikonische Lautsprecher. Um zu zeigen, was ELAC in der bewegten Unternehmensgeschichte alles gebaut hat, war sogar eine ELAC PONY Nähmaschine von 1945 ausgestellt.

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Concentro M 809: Das Bekenntis zu purem High-Tech

Das Bekenntnis zur bestmöglichen Akustik: Concentro M 809

Gleich am ersten Messetag feierte ELAC verschiedene Weltpremiere, allen voran das ultraluuriöse Hightech-Statement Concentro L 809. Im neuen ELAC-Flaggschiff kommt die gesammelte Akustik-Erfahrung der ELAC-Entwickler zum Tragen. Vier 250-mm-Tieftöner, zwei A-XR-Mitteltöner und das neue, technologisch exquisite VXe12-Array machen die Concentro L 809 zu einem beeindruckend klangstarken und zugleich absolut flexiblen Highend-Lautsprecher.

VXe Array

Schalter auf der Rückseite

Auch große Räume mit schwierige Raumakustik werden durch die zahlreichen Justage- und Ausrichtungsmöglichkeiten, per Schalter auf der Rückseite steuerbar, optimal abdeckt.

Weitere Jubiläums-Neuheiten

Zwei Limited Editions zum 100. Geburtstag von ELAC konnten in Wien auch bewundert werden.

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ELAC BS 312.2 in Sonderauflage

Veredelte ELAC Elegant BS 312.2 zum Jubiläum

Die auf 250 Paare limitierte Elegant 100 feiert die mit Abstand erfolgreichste ELAC-Lautsprecherfamilie und tritt äußerst edel auf. Basierend auf der aktuellen BS 312.2 brilliert sie mit einer Sonderlackierung im edlen Farbton Tea, dazu passenden Stoffabdeckungen und einer Echtholz-Basis. Auch akustisch wurde eine absolut würdige Jubiläums-Edition aus diesem Schallwandler: Eine extrem hochwertige, verlustarme Van-den-Hul-Innenverkabelung und einer zusätzlichen Kupferkappe am Tieftöner-Polkern ermöglichen eine nochmals klarere, detailreichere Akustik.

Auf 500 Paare limitiert: Die BS 100

BS 100 in limitierter Auflage

Die BS 100 interpretiert die Designsprache der legendären BS 403 auf moderne, zeitgemäße Art. Knapp 500 Paare des kompakten Lautsprechers werden in Matt-Schwarz, Matt-Weiß oder Makassar Hochglanz verfügbar sein, und als kleines Goodie, wird der Lautsprecher inklusive hochwertigem ELAC Lautsprecherkabel geliefert.

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Neue Debut Reference-Serie

Regallautsprecher der neuen Debut Reference-Serie

Und auch jenseits der Jubiläumsmodelle wurden weitere Neuheiten verkündet: Die Debut Reference 3 baut auf der erfolgreichen Debut 3.0 auf und steht jetzt als eigenständige, komplett bestückte Linie im Programm: Ein Standlautsprecher, ein Kompaktlautsprecher und ein passender Center werden in vier Lackierungen sowie einer Echtholz-Oberfläche in Walnuss im Handel erwartet.

Neue Miracord-Plattenspieler

Miracord 50 in Neuauflage

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Bei den Plattenspielern lösen Miracord 40 und Miracord 50.2 die bisherigen Modelle im Einstiegsbereich ab, mit integriertem Phono-Vorverstärker und einer eleganten Farbauswahl treffen sie genau das Herz vieler Vinyl-Liebhaber, die auf einen gepflegten Klang und auf ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis gleichermaßen wert legen.

Neuauflage des RD100

Die Legende kehrt zurück - der RD 100

Außerdem in Wien am Stand: Der bereits angekündigte RD 100, der Radiowecker-Klassiker von 1972, wurde neu aufgelegt als stationärer Bluetooth-Lautsprecher mit DAB+ und 3D-Sound. Ein ganz tolles Projekt unserer Meinung nach, das ELAC konsequent und kompromisslos umgesetzt hat.

Übersicht: Preise und Verfügbarkeit

Alle Preise als unverbindliche Preisempfehlung pro Stück (UVP), inkl. MwSt.

Concentro L 809 – 33.000 € – ab Herbst 2026

BS 100 Limited Edition – 999 € – ab Sommer/Herbst 2026 (limitiert auf 500 Paare, in Schwarz matt, Weiß matt oder Zebrano Seidenmatt-Lack)

Elegant 100 Limited Edition – 999 € – ab Sommer/Herbst 2026 (limitiert auf 250 Paare, Teal/Wood/Silver)

Debut Reference 3 – ab Herbst 2026

DBR63 (Kompakt) 429 € / 499 € (Walnuss) / 999 € / 649 €

DFR53 (Standlautsprecher) 799 € / 999 € (Walnuss)

DCR53 (Center) 499 €; 649 € (Walnuss)

Miracord 40 – 499 € – ab Herbst/Winter 2026

Miracord 50.2 – 799 € – ab Herbst/Winter 2026

RD 100 – 249 € – ab Sommer 2026 (in Cream White, Dark Grey oder Vintage Red)

Unser Fazit

ELAC beging das 100-jährige Jubiläum in Wien glanzvoll - mit einem gelungenen Rückblick auf 10 Jahrzehnte Firmengeschichte und mit Neuheiten, die sofort das Interesse wecken konnte. So können die Kieler entspannt in die Zukunft blicken - sie haben bereits trefflich vorgesorgt.

Die letzten AREA DVD Beiträge zu ELAC:

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Carsten Rampacher, mit ChatGPT per KI bearbeitet

Datum: 16. Juni 2026