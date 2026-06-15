TEST: Aktivlautsprecher Econik FOUR + Stereo-Hub - Tiefgang bis 38 Hz, leistungsstarke DSP-Technik und WiSA-Kompatibilität

Das "Made in Germany"-Siegel ist ein zentraler Bestandteil der Philosophie hinter den Econik-Lautsprechern. Dabei legt der Hersteller besonderen Wert auf ein nachhaltiges und zukunftsfähiges Produkt, das zu einem fairen Preis und in Deutschland entwickelt und auch hergestellt wird.

Das Ziel ist klar definiert, und durch die sorgfältige Auswahl der Partner und Zulieferer soll als Ergebnis eine untadelige Qualität der Econik-Produkte gewährleistet werden. Der Hauptteil der verwendeten Komponenten stammt aus Deutschland. Bei einigen Spezialteilen, die nicht in Deutschland gefertigt werden können, setzt der Hersteller auf Partner in Norwegen und China, die den hohen Standards in Bezug auf Arbeits- und Umweltschutz entsprechen. Econik hat sich viele Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit gemacht, und die Lautsprecher werden in ökologischen Verpackungsmaterialien und entsprechend abgestimmten Dämmstoffen geliefert. So sind die Ecken, die die Lautsprecher im Inneren der Verpackung schützen, aus nachhaltigem Material, und ein robuster Jutesack dient ebenfalls zum Schutz der Lautsprecher.

Wenden wir uns nun unseren Testkandidaten zu.

Bereits im Jahre 2023 haben wir den größeren Regal-Aktivlautsprecher Econik SIX getestet, und nun folgt der kleinere Econik FOUR, der sich dank äußerst kompakter Abmessungen beinahe überall unterbringen lässt. Die Econik FOUR sind ab einem Paarpreis von 2.699 EUR direkt beim Hersteller erhältlich. Als Farbvarianten stehen Weiß matt, Schwarz matt, Eiche, Nussbaum und Wildapfel zur Disposition. Bei den Farbvarianten Weiß matt und Schwarz matt kann zudem noch ein Designring personalisiert werden, der sich auf dem Hochtonmodul befindet.

Bei der Econik FOUR handelt es sich um eine Art Baukastenprinzip. Daher kann sich der Käufer die Lautsprecher auf der Website des Herstellers nach seinen eigenen Vorlieben konfigurieren. So steht beispielsweise ein Mundorf AMT-Hochtonmodul zur Wahl, ebenso farbige und magnetisch haftende Lautsprecherabdeckungen in unterschiedichen Farben. Hinzu kommen ein Stereo-Hub, ein Surround-Hub X (für ein mehrkanaliges Econik-Set), ein ZEN Wireless Einmessmikrofon sowie verschiedenen Kabelvariationen. Den Stereo-Hub verwenden wir in diesem Test als "Kontrolleinheit". Wird dieser zusammen mit den Econik FOUR bestellt, ist er zum reduzierten Preis von 300 EUR erhältlich (UVP sind 700 EUR).

Die Shortfacts der Econik FOUR:

3-Wege Aktivlautsprecher

"Made in Germany"

nachhaltig entwickelt und produziert

zahlreiche Farbvarianten wie z.B. Weiß matt, Schwarz matt, Eiche, Nussbaum und Wildapfel

individuell konfigurierbar

Die Shortfacts des Stereo Hubs

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Stereo Wireless (WiSA) Hub

zahlreiche Eingänge wie z.B. HDMI (ARC), Analog, Digital, USB

Umfangreiches Streamingkonnektivität wie z.B. Chromecast, Airplay 2, Spotify Connect, DLNA UPnP, Bluetooth 5.2

umfangreiche DSP-Funktionen wie z.B. automatisches Einmesssystem, Lossless Advanced EQ

im Bundle mit den Econik FOUR zum reduzierten Preis

Abmessungen Econik Four

Edles Oberflächenfinish in Eiche

Sehen wir uns die Einzelkomponenten nun genauer an. Wir starten mit den vollaktiven Econik FOUR. Mit ihren kompakten Abmessungen von 170 mm Breite, einer Höhe von 330 mm und einer Tiefe von 240 mm machen die Econik-Schallwandler auf einem Sideboard, auf Lautsprecherstativen oder neben einem modernen Smart TV stets eine gute Figur. Das Stückgewicht beträgt 8,7 kg pro Lautsprecher. Als Farbvarianten stehen, wie bereits angesprochen, Weiß matt, Schwarz matt, Eiche, Nussbaum und Wildapfel zur Disposition. Unsere Testmuster sind in Eiche ausgeführt.

Exzellente Verarbeitung

Die Verarbeitungsqualität der Econik FOUR liegt extrem hoch. Das hochwertige Echtholzfurnier ist ohne Makel aufgebracht. Um die Wertigkeit zu verdeutlichen, werden die Echtholzfurniere immer paarweise vom Hersteller selektiert, sodass das Lautsprecherpaar immer die perfekte Symbiose bildet. Die Treibereinheiten sind ebenfalls akkurat eingepasst und von vorne mit dem Gehäuse verschraubt.

Hervorragende Verarbeitungqualität

Technik Econik FOUR: Hoch- und Tief-/Mitteltöner

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Die 25 mm messende SEAS Excel Hochtonkalotte in der Detailansicht

Die Testmuster unserer Econik FOUR setzen im Hochtonbereich auf einen 25 mm großen SEAS Excel Kalottenhochtöner. Er verfügt über eine Ferrofluid-Kühlung und über ein Doppelmagnetsystem für eine bessere Kontrolle der Schwingspule. Weitere Merkmale umfassen eine SONOMEX-Sicke von SEAS für maximale Konsistenz sowie eine massive Kammer aus Spritzguss mit komplexer Innenform. Dadurch werden störende Resonanzen und Reflexionen nahezu vollständig eliminiert.

Der Tief-/Mitteltöner

Vorderer Tief-/Mitteltöner

Im Tief-/Mitteltonbereich setzten die Econik FOUR Aktivlautsprecher auf SEAS-Prestige-Treiber. Die 125 mm messenden Einheiten verfügen über eine verstärkte Papiermembran, die durch einen geschmeidigen, harmonischen und dennoch hochpräzisen Klang beeindrucken soll, verspricht der Hersteller.

Das ausgeklügelte Magnetsystem und der präzise entworfene Metallkorb reduzieren Schallreflexionen und Resonanzen auf ein Minimum, während sie laut den Angaben des Herstellers die musikalischen Details mit einem hohen Maß an Präzision und an Lebendigkeit einfangen.

Üppige Leistungsreserven

Die Leistung der Econik FOUR beträgt 3 x 150 Watt pro Box. Jedem Chassis ist demnach eine eigene Endstufe zugeordnet, sodass pro Lautsprecher insgesamt kraftvolle 450 Watt bereit stehen. Die Abstimmung der digitalen Weiche erfolgt mittels IIR- und FIR-Filtern, was für ein optimales Zusammenspiel von Hochtöner, Mitteltöner und Basschassis sorgen soll. In der Signalverarbeitung ist ein Dual DAC-System von Cirrus Logic verbaut. Die Auslenkung und der Zustand jedes Chassis werden permanent überwacht und dynamisch angepasst. So wird garantiert, dass die Chassis grundsätzlich ohne Verzerrungen und mit maximaler Dynamik aufspielen können. Die untere Grenzfrequenz (+/- 1,5dB) gibt Econik mit 38 Hz an und die obere Grenzfrequenz (+/- 1,5B) liegt bei 30 kHz.

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Rückseite mit weiterem Chassis

Der rückwärtige Tief-/Mitteltöner

Die Rückansicht der Econik FOUR

Wenden wir uns nun der Rückseite der Econik FOUR zu. Wie wir bereits eingangs erwähnt haben, sind beide Lautsprecher vollaktiv und jeder Lautsprecher ist mit leistungsstarken Endstufen bestückt. Im oberen Teil der Aktivboxen sitzt der nach hinten abstrahlende, zweite Tiefmitteltöner.

Anschlusssektion und Technik

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Der Technikblock der Econik FOUR ist sehr gut abgeschirmt

Im Inneren der Econik FOUR arbeiten ein Quad Core-Prozessor und der schon erwähnte duale DAC CS4398 aus dem Hause Cirrus Logic. Es finden sich - für die Zusammenarbeit mit einer normalen Vorstufe XLR- oder Cinch-Terminals hinten. Setzt man auf den Hub, gibt es eine Pairing-Taste bei den Lautsprechern, nachdem man zuvor bei jeder Box definiert hat, welchen Platz (z.B. vorn Links) sie im Setup einnehmen soll. Auch hinten am Hub findet sich eine Pairing-Taste. Innerhalb kürzester Zeit sind Boxen und Hub miteinander verbunden und spielbereit.

Die Pairing-Sektion in der Detailansicht

Die Anschlusssektion

Stereo-Hub: Mit vielen Streaming-Optionen

Der Stereo-Hub in der Einzelansicht

Sehen wir uns nun den Stereo-Hub etwas genauer an. Wie wir bereits eingangs erwähnt haben, ist dieser für reduzierte 300 EUR erhältlich - in Verbindung mit der Bestellung mit der Econik FOUR. Der Normalpreis beträgt 700 EUR.

Der Stereo-Hub besitzt ein WLAN-Modul und unterstützt die WiSA-Kompatibilität für bis zu 8 drahtlos eingebundene WiSA-fähige Lautsprecher. Die Funktionsvielfalt ist enorm und umfasst beispielsweise Bluetooth 5.2, Chromecast, AirPlay 2, Roon und DLNA UpnP. Hinzu kommen die Kompatibilität zu Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music, Amazon Music, Qobuz und TIDAL.

Hochwertige Einmessung

Der Stereo-Hub verfügt zudem über Lossless Advanced EQ. Dank dem präzise arbeitenden Einmesssystem ergeben sich erstklassige akustische Anpassungsmöglichkeiten für jeden Anwender. Beim System handelt es sich um einen modernen Equalizer, kurz gesagt um eine digitale Klangregelung, die eine Feinabstimmung von Aktivlautsprechern ohne Qualitätsverlust ermöglicht. Die mit speziellen Algorithmen arbeitende Einmessung kann in wenigen Minuten durchgeführt werden. Das System arbeitet zusammen mit Apple iPhones ab iPhone 6s. Ursprünglich nur für die Nutzung mit Apple iOS-Geräten konzipiert, steht die App nun auch für Android-Nutzer zur Verfügung. Für Android-Geräte ist jedoch das optionale Zen Wireless Mikrofon erforderlich. Die Rechenkapazität des Mobiltelefons genügt völlig, um die gesammelten Daten zu verarbeiten und angepasste Filterkurven zu erstellen, sodass kein PC oder Notebook benötigt wird.

Die Rückseite des Stereo Hub

Zahlreiche Wiedergabequellen wie z.B. PCs, Notebooks, TV-Geräte oder auch Plattenspieler, können problemlos am Stereo-Hub angeschlossen werden. Die Steuerung des Hubs erfolgt bequem über die mitgelieferte Fernbedienung.

Die WiFi/Bluetooth Antenne in der Detailansicht

Teil 1 der Anschlusssektion des Stereo Hub

Teil 2 der Anschlüsse

Im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung

Die Lieferumfang des Stereo Hubs enthaltene Funk-Fernbedienung ist aus Metall gefertigt und besitzt ein schwarz-mattes Oberflächenfinish. Die Remote liegt gut in der Hand und schaltet sich automatisch selbst ein, sobald man sie in die Hand nimmt. Dank der Funk- und Anzeigetechnologie kann der Hub auch von einem anderen Raum aus bedient werden. Die Fernbedienung zeigt immer sowohl die Lautstärke als auch die ausgewählte Quelle an.

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