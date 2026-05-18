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DALI PHANTOM CI AMP-4125 DSP mit 4 x 125 oder 2 x 250 Watt ist ab sofort bestellbar

Der DALI PHANTOM CI-Verstärker AMP-4125 DSP ist ab sofort vorbestellbar. Er beeindruckt durch eine leistungsstarke, flexible sowie einfach zu konfigurierende Verstärkung für Custom-Installation-Projekte: 4 x 125 Watt beziehungsweise 2 x 250 Watt aus effizienter Class D-Verstärkung sorgen für ausgezeichnete Reserven. Weitere Merkmale beinhalten einen integrierten DSP mit erweiterten Tuning-Tools, DALI-Lautsprecher-Presets und eine webbasierte Konfiguration über jedes WLAN-fähige Gerät.

Informationen zum PHANTOM AMP-4125 DSP direkt bei DALI

Entwickelt und konstruiert in Dänemark

Entwickelt und konstruiert in Dänemark, überzeugt der Ci-Verstärker durch hohe Performance, die für Heimkinos, Multiroom-Systeme und gewerbliche Installationen gleichermaßen wichtig ist. Das robuste 1U Half-Rack-Gehäuse inklusive adaptiver Lüfterkühlung steht für Langzeitstabilität und einen reibungslosen Betrieb.

Volle DSP-Kontrolle

Der PHANTOM CI AMP-4125 DSP offeriert, wie schon erwähnt, einen umfassenden DSP-Funktionsumfang. Dazu zählen parametrische EQs, Limiter, Kompressoren, Routing-Optionen, Delay-Einstellungen sowie integrierte DALI Lautsprecher-Presets. Das sichert allzeit die volle Kontrolle übers System. Sämtliche Anpassungen lassen sich komfortabel übers PHANTOM AMP CONFIGURATOR Web-Interface verwalten, das von jedem WLAN-fähigen Gerät aus zugänglich ist. So können Sie Ihre bevorzugten Einstellungen schnell und sicher optimieren, speichern und jederzeit wieder abrufen.